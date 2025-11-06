Tehditler "işe yaradı": Rekabet Kurulu Ferrero'nun alacağı fındık miktarını azalttı

Rekabet Kurulu, Nutella üreticisi Ferrero'nun Türkiye fındık piyasasındaki rekabet sorunlarına yönelik endişeler kapsamında uygulanan taahhütlerde 2025 yılı için değişikliğe giderek, şirkete bu yılın eylül-aralık döneminde en az 30 bin ton kabuklu fındık alma zorunluluğu getirdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu revizyon fındık tekeli Ferrero tarafından yapılan başvuru kapsamında gerçekleştirildi.

Kurul, Ferrero'nun Türkiye fındık piyasasındaki rekabet sorunlarına yönelik endişeler kapsamında uygulanan taahhütlerde 2025 yılına özgü değişikliğe gitti. Şirketin her yıl eylül-aralık döneminde en az 45 bin ton kabuklu fındık alımı yapma yükümlülüğü, bu dönemde yaşanan rekolte düşüşü ve kalite sorunları gerekçesiyle 2025 yılına mahsus olmak üzere revize edildi.

Kurul, söz konusu alım taahhüdünün tonajını sadece 2025 yılı için geçerli olacak şekilde aşağı yönlü güncelledi. Ferrero, 2025'in eylül-aralık döneminde en az 30 bin ton kabuklu fındık almak zorunda olacak.

Türkiye’de yıllık ortalama 700 bin ton fındık hasadı yapılırken bunun üçte birini Ferrero’nun satın aldığı biliniyor.

MEVCUT DİĞER TAAHHÜTLER DEVAM EDECEK

Kurulun 7 Mart 2024 tarihli kararıyla bağlayıcılık kazanan ve 2024-2026 dönemini kapsayan taahhütler kapsamında Ferrero, müdahale referans fiyatının altında fındık alımı yapmama, sezonda 100 bin ton kabuklu fındık alımını aşmama ve her yıl eylül-aralık döneminde asgari alım yapma yükümlülüklerini sürdürmeye devam edecek.

Rekolte ve kalite kayıpları nedeniyle yapılan bu sınırlı ve geçici revizyon, Kurula göre piyasadaki rekabetçi dengeyi korurken, üreticilerin mağduriyetini önlemeyi ve sektörün istikrarını desteklemeyi amaçlıyor.

Kurul, revize edilen taahhüde ya da diğer taahhütlerden herhangi birine uyulmaması durumunda Ferrero'ya taahhütleri yerine getirmediği süre boyunca günlük idari para cezası uygulayacak.

İlgili kanunda öngörülen ve taahhütlere uyulmayan sürenin uzaması ile oldukça ağırlaşan bu yaptırım, soruşturmayı Ferrero gibi taahhütle sonlandırmayı tercih eden teşebbüslerin bu taahhütlere bağlı kalmasını sağlamayı hedefliyor.