Tehditler öğrenciyi durdurmaz

Bilge Su YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçen hafta proje okullarına gerçekleştirdiği atamaların ardından okullarda çalışan yüzlerce öğretmenin kadro dışı ilan edilerek sürgün edilmelerine yönelik tepkiler, bu hafta da okullarda sürecek. Ankara, İstanbul ve diğer pek çok kentteki okulda okuyan binlerce lise öğrencisi, geçen hafta başlattıkları “Öğretmenime Dokunma” eylemlerine yeni haftanın ilk okul ziliyle birlikte kaldıkları yerden devam edecek. Lise öğrencileri, öğretmenlerine sahip çıkmak üzere okullarında eyleme geçerken okul idareleri tarafından da baskıya maruz kalıyorlar.

‘SİZİ MEZUN ETMEM’

İstanbul Avcılar’da bulunan Süleyman Nazif Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, okulun müdür yardımcısı tarafından okuldan atılmakla tehdit edildiklerini öne sürdü.

BirGün’e konuşan Süleyman Nazif Anadolu Lisesi öğrencisi, geçen cuma yaşananları şöyle anlattı: “Öğretmenlerimizin tayin edildiklerini duyunca hızlıca bir eylem kararı almıştık. Eylem dediğim de cuma günü okul çıkışı gerçekleştirilecek İstiklal Marşı törenin ardından alkışlar eşliğinde oturma eylemi yapmaktı. Hava günlük güneşlik olmasına rağmen sırf eylem yapmayalım diye töreni sınıflarda gerçekleştirdiler. Bunun üzerine biz öğrenciler, durumu protesto etmek amacıyla merdivenlerden inerek alkışlamaya başladık. Bu sırada okulumuz müdür yardımcısı Güldan Gül, ‘Böyle eylemlere devam edersiniz sizi mezun etmem’ diye bağırdı. Ardından okul çıkışında kapıya gelen polisler dört beş arkadaşımızdan ayaküstü kimliklerini isteyip adeta ifade aldı.”

Öğrenci, cuma günü yaşananların ardından pek çok velinin müdür yardımcısı Gül ile konuştuğunu aktararak şöyle devam etti: “Biz pazartesi günü (bugün) öğle arasından okul çıkışına kadar derslere girmeyerek okul bahçesinde oturma eylemi yapma kararı aldık. Saat 11:45 ile 15:10 arası derslere girmeyeceğiz. Güldan Gül, velilerimizle konuştuğunda yapmak istediğimiz eylemin tamamen yönetmeliğe aykırı olduğunu söylemiş ve bu eylemi gerçekleştirirsek bizi okuldan atacağını belirtmiş. Ailelerimize açıkça ‘Çocuğunuzu okuldan atar açıköğretime geçiririm, örgün eğitimden çıkarırım’ demiş. Biz eylemimizde kararlıyız. Çünkü biz sadece bizim, öğretmenlerimizin hakkı olanı arıyoruz”

‘EYLEME GÖNDERMEYİN’

İdareciler tarafından öğrencilere yönelik uygulanan baskı tekil bir örnek de değil. İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde de öğrenciler de cuma günü gerçekleştirdikleri eylemin ardından okul müdürü Yücel Çilingir’in velilerle bir Zoom toplantısı düzenlediğini aktardı. Bir Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencisi, düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Biz Beşiktaş’ta bulunan liseler olarak pazartesi günü (Bugün) Beşiktaş Meydan’da ortak bir eylem gerçekleştirmek istiyorduk. Müdür, toplantıda velilerimize ‘Çocuklarınızı oraya göndermeyin, polisin eylemden haberi var’ gibi ifadeler kullandı. Bir velinin ‘Siz çocuklarımızı tehdit mi ediyorsunuz?’ diye sorması üzerine ise ‘Ben böyle bir şey ima etmedim, böyle bir şey yapacak olsam çocukların protestosuna gider başka şeyler söylerdim’ gibi bir şey söyledi.”

Okulda görev yapan 39 öğretmenin 33’ünün yapılan görev yeri değişikliği sonucu açıkta kaldığını aktaran öğrenci, şöyle devam etti: “Biz bu okulları kazanmak için çok emek verdik, şimdi de açıkçası geleceğimiz için kaygılıyız. Yerlerine gelecek öğretmenler hangi kriterle alınacak bilmiyoruz bile. Zaten tüm liselerin idareleri yandaş, liste isteyip istedikleri öğretmenleri kadro dışı bırakıp istediklerini de okula sokarak tüm öğretmen kadrolarını da bu hale getirmeyi hedeflediklerini düşünüyorum. Bu biz öğrencilerin de tek tipleşmesini sağlamak ve düşüncelerini değiştirmek için bir girişim, bizi baskıya almanın bir yolu.”

ENDİŞELİYİZ

Çocuğu Ankara Sıhhiye’de bulunan Ankara Atatürk Lisesi’nde eğitim gören Akın Şişman ise çocuklarının lise sınavına girerken gösterdikleri emekleri hatırlatarak şunları söyledi: “Şimdi bu okullarda belli bir süreyi dolduran öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirileceğini ve yerlerine ne çalışma süresi ne de liyakat bakımından herhangi bir kriteri karşılamayan öğretmenlerin alınacağını öğreniyoruz. Bunu doğru bulmadığımız gibi açıkça bir kadrolaşma hamlesi olarak değerlendiriyoruz. Ne öğretmenlerin ne de öğretmenlerin örgütlü olduğu sendikaların görüşleri alınmadan yapılan bu değişiklik, çocukların geleceğini belirsizliğe, öğretmenleri ise huzursuzluğa itiyor.”

∗∗∗

OKULUN İTİBARINA SALDIRI

Ankara Yenimahalle’de bulunan Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, bugün 12.00 itibarıyla oturma eyleminde olacaklar. Öğle arasının başlamasıyla okul bahçesinde oturma eylemine başlayacak öğrencilere, aynı anda okulun dışına da önceki dönem mezunları destek verecek. BirGün’e konuşan öğrenciler, öğretmenlerinin kadro dışı bırakılmasının okullarının prestijine bir saldırı olduğunu söyledi

İstanbul’da bulunan Vefa Lisesi’nde bugün öğrenciler saat 10.00’da eylem gerçekleştirecek. Öğrencilerin “Öğretmenlerimizin yanındayız” eylemine hem Vefa Lisesi’nin önceki dönem mezunları hem de Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi öğrencileri destek verecek.

MEB ÖNÜNDE EYLEM

Öğrenciler, İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü önünde saat 16.30’da eylem yapacak.