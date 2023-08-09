Tehditten uzlaşıya

Nijer’deki darbecilere yönelik “askeri müdahale” tehditleri yerini “önce diplomatik çözüm” söylemlerine bırakıyor. ECOWAS, Nijer gündemiyle acil toplanacak. Cuntacılarla yüz yüze görüşen ABD’li diplomat ise “eli boş” döndü.

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Nijer’deki darbenin ardından gerginliğin yükseldiği Sahel’de durum belirsizliğini korurken, askeri müdahale tehditleri yerini “önce diplomatik çözüm” söylemlerine bırakıyor. Cunta yönetimine ülkenin anayasal düzene geri dönmesine yönelik ültimatomunun süresi pazar gecesi dolmasının ardından herhangi bir askeri müdahalede bulunmayan Batı Afrika Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), acil olarak toplanma kararı aldı.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Başkanı olan Bola Ahmed Tinubu'nun Nijer'deki darbe ile ilgili 10 Ağustos'ta (yarın) yeniden bir olağanüstü zirve düzenleyeceği belirtildi. Açıklamada, ECOWAS liderlerinin zirvede Nijer'deki siyasi durumu ve son gelişmeleri ele alacakları ifade edildi.

ECOWAS’ın askeri müdahale tehditleri gibi atacağı her adımın arkasında olan ve Nijer’e yapılan yardımları kesen Avrupa Birliği (AB) ve ABD ise tutumunu “diplomatik çözümün önceliğine” çevirdi.

GÖRÜŞME TALEBİNE RET

Nijer’deki darbe yöneticileriyle yüz yüze görüşme gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, görüşmeyi “son derece samimi ancak bazen oldukça zor” olarak tanımladı. Yetkililere “anayasal düzene geri dönmek istemeleri durumunda ABD'nin yardımcı olacağını” ifade ettiklerini belirten Nuland, “Bu teklifimiz reddedildi. Askeri liderler ilerlemek istediği yol konusunda oldukça kararlı”dedi. Nuland, ev hapsine alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ve cunta liderliğini üstlenen General Abdurrahmane Tchiani ile görüşme taleplerinin reddedildiğini aktardı.

Cuntanın Rus paralı asker grubu Wagner’den yardım aldığı iddialarını gündeme getirdiğini belirten Nuland, askeri yöneticilerin “Wagner'in kendi egemenliklerine yönelik oluşturabileceği riskleri çok iyi anladıklarını” kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise “ECOWAS’ın Nijer’de anayasal düzeni tesis etme çabasını desteklediklerini” belirterek, “Afrika'daki liderlerle, ECOWAS'la, Afrika Birliği'yle ve tabii ki Fransa dahil Avrupa'daki ortaklarımızla düzenli temas halindeyim” dedi. Blinken, “Diplomasi kesinlikle bu durumu çözmenin tercih edilen yolu” diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano ise Nijer'de demokratik düzenin “normal yollarla” tesisi için ECOWAS’ın yarın yapacağı olağanüstü toplantıya kadar vakit olduğunu söyledi. AB'nin gayrimeşru yetkililerle çalışmamak için Nijer'deki tüm faaliyetlerini askıya aldığını belirten Stano, ECOWAS'ın tüm kararlarını desteklediklerini yineledi.

BAŞBAKAN’DAN İDDİA

Nijer’de yönetimi ele geçiren CNSP ise, cuntanın başbakanlık koltuğuna eski Finans Bakanı Lamine Zeine’yi getirdiğini açıkladı. Darbe olduğu sırada yurtdışında bulunan Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou ise, cuntacıların “ECOWAS ile görüşme talebinde bulunduğunu” iddia etti. Mahamadou, görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini kaydetti. ECOWAS’ın verdiği sürenin dolmasına rağmen askeri müdahale olmamasına değinen Mahamadou, “Amacımız askeri müdahale değil, demokrasinin yeniden tesisi ve Bazum'un serbest kalması” dedi.

CUNTADAN HEYETE İZİN ÇIKMADI

Nijer’de 26 Temmuz’da yönetimi ele geçiren cunta, ECOWAS ile beraberindeki heyetin ülkeye girişine izin vermedi. Yerel basında çıkan haberlere göre, ECOWAS, Afrika Birliği (AfB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinden oluşan ortak heyetin Niamey’e yapacağı ziyarete izin çıkmadı. Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından ECOWAS’ın Niamey Temsilciliğine gönderilen notada, ECOWAS tarafından uygulanan yaptırımların halk nezdinde öfkeye neden olduğu ve bu gerekçeyle heyetin huzur içinde karşılanmasının imkansız hale geldiği kaydedildi.