Tehlike dolu yolda umuda yolculuk

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Daha iyi bir yaşam için Güney Amerika’dan ABD’ye karayoluyla ulaşmaya çalışanların sayısı 250 bine yaklaştı. VOA Türkçe’nin haberine göre Kolombiya’dan Orta Amerika’daki Panama arasındaki Darien Ormanı’nı kullanan göçmen sayısı, resmi verilere göre 244 bin 200’e ulaştı.

Bataklık, vahşi hayvan saldırısı, boğulma ya da suç örgütlerinin eline düşme gibi risklerden dolayı “Yeşil Cehennem” olarak da bilinen geçitte, Panama devletinin verilerine göre bu yıl en az 45 kişi yaşamını kaybetti.