Tehlike eski, yöntemleri yeni

Haber Merkezi

Sosyal medyaya attıkları videolarla ve gerçekleştirdikleri eylemlerle kamuoyunda sıkça tartışılan çeteler gündemdeki yerini koruyor. Her gün yeni bir olaya karışan çeteler, 18 yaş altı yoksul çocukları kullanıyor ve bağlantıları yurtdışına kadar uzanıyor. İktidar, semt semt, mahalle mahalle kümelenen bu çetelere karşı büyük bir mücadele hikayesi yaratsa da her gün yeni bir cinayet, kundaklama vb olaylar yaşanıyor.

Tüm eylemlerinde az ceza alacakları gerekçesiyle 18 yaş altı çocukları kullanan çeteler yoksul mahallerde büyüyor. İşsizlik ve yoksulluk sarmalında boğuşan gençleri tuzağa düşüren çeteler, çocukları kullanıyor. Yurtdışına kadar uzanan bağlantıları ve yaptıkları eylemlerle gündemden düşmeyen çetelere ilişkin açılan soruşturmalar da sürüyor. Bu çeteler arasından öne çıkan ve son olarak dava açılan Barış Boyun ve Daltonlar çetesi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Daltonlar ve Barış Boyun çetelerine yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık tamamı 18 yaşından küçük olan 74 kişiye dava açıldığını açıkladı.

Savcılık şüpheliler hakkında Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme gibi iddiaların da 15 ayrı suçtan dolayı dava açıldığını belirtti.

79 YILA KADAR HAPİS

Savcılık'tan Daltonlar'a ilişkin yapılan açıklamada şunlar denildi: "… 33 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 15’i halen tutuklu, 19’u adli kontrollü 34’ü yaşı küçük şahsa ilişkin “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, İzinsiz Olarak Ateşli Silah veya Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satma, Vahim Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması ve Bulundurulması, Resmi Belgede Sahtecilik, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçlarından soruşturma tamamlanmış olmakla yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talebi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine Kamu Davası açılmıştır."

32 AYRI SUÇ

Barış Boyun çetesine yönelik açıklamada ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütünce gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği belirlenen 23'ü tutuklu, 16'sı adli kontrollü yaşı küçük 40 şahıs olduğu ifade edildi.