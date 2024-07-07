Tehlike nedeniyle yasaklanan yerde denize giren kişi kayboldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasağa rağmen denize giren bir kişi dalgalar arasında kayboldu. Ekipler, suda kaybolan kişiyi bulabilmek için seferber oldu. Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklanmıştı.

Güncel 07.07.2024 21:52 Giriş: 07.07.2024 21:52

Güncelleme: 07.07.2024 21:54 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA