Tehlike saçan trafo

İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından Taksim'de tehlike saçan elektrik trafosu görüntüsü yurttaşları korkuttu. Edinilen bilgiye göre, geçen günlerde İstanbul Taksim Meydanı’nda bulunan trafo kutusunun kablosu koptu. Yağmur yağdığında trafodan kıvılcım çıktığının ihbar edilmesi üzerine emniyet ekipleri trafo etrafına tedbir amaçlı şerit çekildi. Daha sonra trafonun Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince götürüldüğü öğrenildi.

Durumu yetkililere bildiren Veysi Maskan,‘’İkinci bir İzmir vakası olmaması için elektrik idaresini aradım. İzmir’deki olaydan sonra böyle şeyleri gördüğümüz zaman hemen yetkilileri arıyoruz’’ dedi. Trafo kablosunun 2 gün önce koptuğunu söyleyen Maskan, "Bu, yağmurdan dolayı ateş çıkarıyor. İkinci bir İzmir vakası olmaması için elektrik idaresini aradım, gelip yapması için. İzmir’de olan olayı gördükten sonra böyle şeyleri gördüğümüz zaman hemen yetkilileri arıyoruz gelip yapmaları için ricada bulunuyoruz’’ ifadelerini kullandı.