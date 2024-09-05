Tehlikeli atık döken tesise 12 milyon lira ceza

Haber Merkezi

Bilecik Valiliği, 2021'de Bozüyük-Vezirhan kara yolundaki Zeytindalı Hatıra Ormanı ve çevresine 20 kamyon tehlikeli atık döküldüğünü tespit etti.

Valilik, yapılan incelemelerden sonra, uzman denetçilerin hazırladığı rapor doğrultusunda Bilecik Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davası sonucunda, tehlikeli atıkları çevreye uygunsuz olarak atan, kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak bertaraf eden şirket yetkilisi, 5 yıl hapis cezası aldı.

DHA'nın haberine göre valilikten yapılan açıklamada, "Tehlikeli atıkları kanun ve yönetmeliğe aykırı izinsiz olarak çevreye zarar verecek şekilde dökerek bertarafını gerçekleştiren ve çevreyi kirleten ilimizde faaliyette bulunan tesise 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca 12 milyon 71 bin Türk Lirası para cezası uygulanmıştır” denildi.