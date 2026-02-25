Tehlikeli atık tescillendi

Batı Karadeniz’de köylülerin hukuk ve yaşam nöbetine konu olan çelikhane cürufu için kritik karar çıktı. Danıştay 4. Dairesi, Zonguldak İdare Mahkemesi’nin iptal hükmünü onayarak Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nın atıklarını “tehlikeli” saydı, tarım alanları ve sulak alanlara taşınan cürufun arkasındaki “ÇED gerekli değildir” kararı düşmüş oldu. Kararı sevinçle karşılayan köylüler "Yaşam alanlarımızı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

1965’ten 2018’e kadar üretim sırasında oluşan ve Karadeniz’e dolgu olarak kullanılan cüruflar, ağır metal sızıntısı ve ekosistem tehditi nedeniyle tartışma konusu olmuştu. O dönem Denizcilik Bakanlığı, dolgu işlemini durdurmuş, Erdemir ise atıkları özel firmalar aracılığıyla tarım alanlarına, orman ve sulak bölgelere taşımıştı. Bu durum bölgede toprak ve su kirliliği riskini artırmıştı.

HALK DİRENDİ

Bölge köylüleri ve çevre gönüllüleri, tesislerin yaşam alanlarına yayılmasına karşı yol kapatma eylemleri, imza kampanyaları ve protestolar düzenlemiş, açılan davalarda, gönüllü avukatların desteğiyle yaklaşık 1 milyon TL’lik mahkeme masrafları, köylüler tarafından imece ile karşılanmıştı. Bir taş ocağındaki göl, mahkeme kararıyla doğal bir ekosistem olarak koruma altına alındı. Kılıçlar ve Beyza AŞ. atık tesisleri ile ilgili bilirkişi raporları TÜBİTAK tarafından onaylandı ve cürufların tehlikeli atık sınıfında olduğu belirlendi. Ağır metallerin sızma riski vurgulandı. Zonguldak İdare Mahkemesi’nin iptal kararları, Valilik ve İstinaf sürecine rağmen Danıştay tarafından onaylandı. Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu, halk mücadelesinin çevresel bir kazanım olarak tarihe geçtiğini duyurdu. Açıklamada, özetle şöyle denildi:

"Bölge halkı, cüruf atıklarının ağır metaller içerdiğini ve tehlikeli atık statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, yaşam alanlarını korumak için yıllarca süren bir hukuk savaşı vermiştir" denildi. Dava sürecinde Zonguldak İl Çevre Müdürlüğü'nün şirketlerle sürece dahil olduğu ve Zonguldak Valiliği ile Çevre İl Müdürlüğü'nün de köylerin ve çevre gönüllülerinin açtığı davaların karşıtı konumunda yer aldığı anımsatılarak "Valilik, mahkeme kararlarını istinaf ve Danıştay'a taşıyarak şirketlerin lehine tutum sergilemiş; bu durum, halkın mücadelesini zorlaştırmış ancak kararlılığı artırmıştır. Bu zafer, ekmeğini topraktan kazanan köylünün alın teridir. Bu karar ile birlikte Erdemir cüruf atıklarını kendi bünyesinde değerlendirmeye başlamıştır. Şimdilik tarım, mera, orman ve sulak alanlara tehlikeli atıkların yayılması, ekosistemin daha çok zarar görmesi engellenmiş olsa bile Erdemir içindeki cüruf atıkları Karadeniz'i tehdit etmeye devam ediyor."