Tehlikeli hesaplar

Dış Haberler

Suriye’nin radikal İslamcı cihatçılar tarafından ele geçirilmesinin ardından ülkenin yeni dönemine dair hesaplar sürüyor.

Eğitip donattıkları cihatçıların Şam’ı ele geçirmesini sağlayan uluslararası aktörler ülkeyi emperyalist çıkarlar doğrultusunda dizayn etmenin hesaplarını yaparken güç merkezleri hamle üstüne hamle yapıyor.

KİM NE KOPARIRSA

ABD’den İngiltere’ye, İsrail’den Suudi Arabistan ve Türkiye’ye, SMO’dan SDG ve HTŞ’ye pek çok küresel ve bölgesel aktörün yer aldığı Suriye sahasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken gözler esas olarak Washington-Tel Aviv hattında.

Bugünün BirGün'ü

Suriye’nin tüm askeri ve sınai alt yapısını yerle bir eden Tel Aviv yönetimi, bu ülkenin yeniden istikrara kavuşmaması için her türlü yola başvuruyor. İsrail’in amacı Suriye’nin bir daha ayakları üstüne doğrulmayacak şekilde çökertilerek kendi hegemonik alanını genişletmek. Cihatçılara her türlü desteği sunan Tel Aviv, İran ve Hizbullah’ı bu ülkeden çıkarırken HTŞ üzerinden ülkeye hükmetmeye çalışıyor.

İSRAİL BAYRAĞINI DİKTİ

İsrail, Golan’da işgal ettiği bölgelere bayrağını asarken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Ankara’ya gelecek. Bölgede gerginlik sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın başında bulunan General Michael Erik Kurilla önce SDG ardından da Bağdar ve Erbil’i ziyaret etti.

İsrail bayrağı Golan Tepeleri’ne dikildi. (Fotoğraf: AA)

EMEVİ CAMİ’NDE NAMAZ ŞOV

Ankara HTŞ yönetimiyle en yakın ilişkilere sahip bölge ülkesi olmaya çalışıyor. Bugün Ankara’da Blinken ile bir araya gelecek olan Hakan Fidan ise dün MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Şam’a gitti. Kalın’ın Emevi Camii’nde namaz kılmaya giderken ki görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Fidan ile birlikte HTŞ liderleri ve atanan cihatçı hükümetle temaslarda bulundu. Reuters haber ajansı Fidan ve Kalın'ın burada başta yeni yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir olmak üzere çeşitli isimlerle görüşmeler gerçekleştirmek için gittiğini servis etti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın Emevi Cami’nde namaz kıldı.Kalın camiye girerken ve çıkarken görüntülendi.

Ankara 12 yıl önce kapatılan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğini açmaya hazırlanıyor. Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ), "Katar Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'deki büyükelçiliklerini yeniden açacaklarına dair doğrudan söz aldığımızı teyit ediyoruz" açıklaması yaptı.

Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bahreyn ve İtalya gibi ülkeler elçiliklerini ilk günlerde açmıştı.

OLASI SENARYOLAR

Cihatçıların Beşar Esad yönetimini sona erdirmesi Suriye’de çeşitli senaryoların gündeme geldiği belirsiz bir süreci başlattı. Pozisyonlar yeniden şekilleniyor. Amerikan emperyalizminin çıkarları, İsrail’in güvenliği, Ankara’nın yeni Osmanlıcı hevesleri derken Suriye’de çeşitli senaryolar devrede.

• Suriye’nin Lübnan ve Iraklaştırılması

Suriye’nin etnik, dinsel ve toplumsal kodlara göre birden fazla parçaya bölünmesi mevcut senaryolardan birisi. Amerikan emperyalizmi ve siyonist İsrail rejiminin Suriye’nin Irak, Lübnan ve Bosna örneklerinde olduğu üzere yeniden dizayn edilmesi yönündeki iradesi ülkenin kalıcı olarak istikrarsızlaştırılması demek.

• Suriye’nin bölünmesi

Irak ve Lübnan modellerinin tutmaması halinde Suriye’nin kalıcı olarak bölünmesi de seçeneklerden birisi. ABD ve İsrail’in olası bir Kürt devleti seçeneğini yedekte tuttuğu, Ortadoğu’da yeni bir müttefik yaratmak istediği uzunca bir süredir dillendiriliyor.

• Bağımlı bir HTŞ merkezi emirliği

Kontrol altındaki HTŞ'nin otoriter, şeriata dayalı, mutlak iktidarının kurulması da seçeneklerden bir tanesi. Taliban benzeri Sünni-Selefi bir rejimin HTŞ liderliğinde Suriye’de inşa edilmesi emperyal güçlerin projeksiyonlarının içerisinde.

TÜRKİYE VE İSRAİL'E ÇAĞRI

Denklemin arka planındaki aktörlerden Almanya’nın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'deki geçiş sürecinin Türkiye ve İsrail tarafından riske atılmaması gerektiğini söyledi. Baerbock, hâlihazırda Devlet Bakanlığı görevini sürdürmekte olan Tobias Lindner'i Suriye Özel Koordinatörü olarak atadığını açıkladı. Baerbock, kendisi gibi Yeşiller partisi üyesi olan Lindner'in üstleneceği yeni görevin, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde Almanya'nın mevcudiyetini artırma hedefini taşıdığını söyledi.

Bazı Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları bugün Berlin'de bir araya gelerek Suriye'deki durumu ele alacak.