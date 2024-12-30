Tehlikeli oyunlar

Emrah KOLUKISA

“Evlilik çocuklar için yapılan ama çocuklara yasak bir filmdir. Filmlerde ve evlilikte bol miktarda gerilim bulunur.”

Ümit Ünal - “Aşkın Alfabesi”

Ümit Ünal’ın yeni filmi “Evcilik”in İstanbul prömiyerinin sonlarına doğru bir sahnede salondan şöyle bir ses yükseldi: “Filmin lafı bu”… Bu sesin sahibi aynı zamanda filmin başrol oyuncularından ve yapımcılarından biri de olan Nejat İşler idi ve kastettiği ‘laf’ da filmde Aysun (“Kınalı”) rolünü oynayan Deniz Işın’ın ağzından duyduğumuz “Bir şey olmaz” repliğiydi. Bu lafın ne anlama geldiğini sonradan Ümit Ünal’a sorduğumda yanıtı şu oldu: “Çocuk avutur gibi söylüyor. Sanki karşısında ‘anneeee düştüm dizim acıyor’ diye ağlayan bir çocuk varmış gibi, sakinleştirmek için. Öyle konuşan bir arkadaşım vardı, ben ona buna sinir olup itiraz edince ‘bir şey olmaz, bir şey olmaz’ derdi.”

“Evcilik” gerçekten de böyle bir film aslında; yani her bir cümlesi, her bir karesi üzerine düşünüp yorum yapmak isteyeceğiniz incelikte, o derinlikte… Ümit Ünal’ın sinematografisine eklemlemekte zorlanmayacağınız (yine bir tek mekân filmi, yine aşk üstüne ve yine toplumsal/sınıfsal/kültürel çatışmalar temelinden yükselen) ve onun 20 yılı aşkın yönetmenlik kariyerinin içinde büyük bir yap-boz’un eksik bir parçasını tamamlayan bir film. Kuzey Ege’nin antik kentler ve serin sularıyla sizi karşılayan koylarının arasında bir kasabada yer alan pansiyon/motel kırması bir tatil mekânında (ki mekânın adıdır zaten “Evcilik”) geçen film bir süredir evli ve çocuksuz kentsoylu bir karı-koca ile bir haftalık tatillerini geçirecekleri konukevinin çalışanları olan köylü çiftle yaşadıkları tuhaf şekilde gerilimli, erotik ama bir o kadar da acınası komiklikteki macerayı anlatıyor.

Bir haftalık tatillerini bir Yunan adasında ya da Bodrum’da geçirmek yerine Ege’nin bu ücra sahil köyünde geçirmeye karar veren (ki bu kararda ağırlıklı olarak kadının yani Öykü Karayel’in canlandırdığı Filiz’in belirleyici olduğunu öğreniyoruz) İstanbullu çifti daha ilk gördüğümüz sahnede onların didişmeli ilişkilerinin ne kadar da bildik ve klişelere hapsolmuş bir beraberlik olduğunu anlayıveriyoruz. Öyle ki film boyunca onlara dair hiçbir şeyi de merak etmeyeceğimiz kadar gizemsiz ve sıkıcı bir ikilidir Filiz ve Fırat. Oysa diğer tarafta birbirlerine neden Kınalı ve Duman adlarını taktıklarını bile büyük bir ilgiyle dinlediğimiz Aysun (Deniz Işın) ve Özkan (Nejat İşler) var. “Ben küçükken amca derdim buna” diyen genç ve güzel Kınalı ile her halinden ona sırılsıklam âşık olduğu belli olan Duman. Daha ilk dakikalardan itibaren tarafımız bellidir ama kamera daha çok şehirli ikilinin yanında durduğundan hikâyenin gidişatına da biraz onlar yön verecektir. Nitekim “Güzele bakmak sevaptır” Fırat ile her gece kocasının yanında horlaya horlaya uyumasından bunalan sosyal medya cambazı Filiz bir akşam vakti birbirlerine Duman ve Kınalı diye hitap etmeye başladıklarında işin rengi değişir ve erotizmden çok da nasibini almamış komik ama tehlikeli bir oyun başlar, tüm dörtlüyü etkileyecek. Bundan sonrasını biraz sizin merakınıza bırakalım ve konuyu uzatmayalım. Ama şunu da ekleyelim, kimileri için mutlu kimileri için mutsuz bir son bekliyor hikâyenin evrildiği yerde; izleyici olarak salondan kendinizi iyi hissederek ayrılacağınıza ise en azından ben kefilim.

Tüm kadrosunun birinci sınıf oyunculuklar sergilediği “Evcilik” ister 2024’e güzel bir veda, ister 2025’e iyi bir başlangıç olsun, içimden bir ses her iki yıl için de unutulmaz filmlerden biri olacağını söylüyor. Salonlara veda etmeden izlemekte yarar var.