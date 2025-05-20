TEİS’ten SGK Başkanı'na açık mektup: Firma dayatmaları ilaç hizmetini aksatıyor

HABER MERKEZİ

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), SGK Başkanı Dr. Raci Kaya’ya açık bir mektup yazarak, “Kamu Kurum İndirim Uygulaması”na (KKİ) aykırı davranan ilaç firmaları nedeniyle eczanelerin yaşadığı mağduriyetleri kamuoyuna duyurdu. Mektupta, son zamanlarda bazı ruhsat sahibi firmalar tarafından kamu kurum indirimi uygulanmadığı ve ruhsat sahibi firmaların keyfi ticari tutumları nedeniyle eczanelerin haksız bir şekilde ekonomik mağduriyet yaşadığı, bu durumun hastaları da zor durumda bıraktığına dikkat çekildi.

TEİS, SGK’nin Sağlık Uygulama Tebliği’nin geri ödeme listesinde bulunan ilaçların kamuya satış fiyatlarının kumaya satış koşullarının belirlendiğini belirterek, KKİ oranlarının da bu kapsamdan düzenlendiğini ve kurum tarafından yayımlanan güncel listelere göre eczanelerin bu oranlar dâhilinde ilaç temin edebilmesi gerektiğini vurguladı.

TEİS, “Eczacılar olarak 'eşdeğer ilaç' verme yetkimiz mevcut. Lakin çoğunun eşdeğeri yok. Eşdeğeri olanları ise depolarımızda bulamıyoruz. Ayrıca firmaların indirim yapmadıkları ilaçların çoğu hastalarımızın raporlu ilaçları ve senelerdir kullandıkları ilaçlarını asla değiştirmek istemeyecek. Firmaların dayatmaları bizlerin ilaç hizmetini aksatmaktadır. Uygulamada SGK’ya yapılması gereken indirimi uygulamayan firmaların ilaçlarını reçete ile hastalara temin eden eczacılar, söz konusu indirimi firmadan alamadıkları için aradaki bu farkı doğrudan kendileri karşılamak zorunda kalıyorlar. Mevzuata aykırı davranan ilaç firmaları KKİ’ni uygulamayıp bu farkı hiçbir hukuki yükümlülüğü olmayan eczanelere yansıtmaktadır. Ciddi bir hak ihlaline yol açan bu durum, hukuk devleti ilkesine ve mülkiyet hakkına açıkça aykırılık teşkil etmektedir” ifadelerine yer verdi.

KEYFİ DURUM

TEİS’in SGK Başkanı Dr. Raci Kaya’ya yazdığı açık mektup özetle şöyle: