TEİS’ten SGK Başkanı'na açık mektup: Firma dayatmaları ilaç hizmetini aksatıyor
Kamu kurum indirim uygulamasına aykırı davranan ilaç firmalar nedeniyle eczacıların mağdur olduğu belirtirdi. TEİS'in, SGK Başkanı'na yazdığı açık mektupta, "Ciddi bir hak ihlaline yol açan bu durum, hukuk devleti ilkesine ve mülkiyet hakkına açıkça aykırılık teşkil etmektedir” denildi.
HABER MERKEZİ
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), SGK Başkanı Dr. Raci Kaya’ya açık bir mektup yazarak, “Kamu Kurum İndirim Uygulaması”na (KKİ) aykırı davranan ilaç firmaları nedeniyle eczanelerin yaşadığı mağduriyetleri kamuoyuna duyurdu. Mektupta, son zamanlarda bazı ruhsat sahibi firmalar tarafından kamu kurum indirimi uygulanmadığı ve ruhsat sahibi firmaların keyfi ticari tutumları nedeniyle eczanelerin haksız bir şekilde ekonomik mağduriyet yaşadığı, bu durumun hastaları da zor durumda bıraktığına dikkat çekildi.
TEİS, SGK’nin Sağlık Uygulama Tebliği’nin geri ödeme listesinde bulunan ilaçların kamuya satış fiyatlarının kumaya satış koşullarının belirlendiğini belirterek, KKİ oranlarının da bu kapsamdan düzenlendiğini ve kurum tarafından yayımlanan güncel listelere göre eczanelerin bu oranlar dâhilinde ilaç temin edebilmesi gerektiğini vurguladı.
TEİS, “Eczacılar olarak 'eşdeğer ilaç' verme yetkimiz mevcut. Lakin çoğunun eşdeğeri yok. Eşdeğeri olanları ise depolarımızda bulamıyoruz. Ayrıca firmaların indirim yapmadıkları ilaçların çoğu hastalarımızın raporlu ilaçları ve senelerdir kullandıkları ilaçlarını asla değiştirmek istemeyecek. Firmaların dayatmaları bizlerin ilaç hizmetini aksatmaktadır. Uygulamada SGK’ya yapılması gereken indirimi uygulamayan firmaların ilaçlarını reçete ile hastalara temin eden eczacılar, söz konusu indirimi firmadan alamadıkları için aradaki bu farkı doğrudan kendileri karşılamak zorunda kalıyorlar. Mevzuata aykırı davranan ilaç firmaları KKİ’ni uygulamayıp bu farkı hiçbir hukuki yükümlülüğü olmayan eczanelere yansıtmaktadır. Ciddi bir hak ihlaline yol açan bu durum, hukuk devleti ilkesine ve mülkiyet hakkına açıkça aykırılık teşkil etmektedir” ifadelerine yer verdi.
KEYFİ DURUM
TEİS’in SGK Başkanı Dr. Raci Kaya’ya yazdığı açık mektup özetle şöyle:
"SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) ilgili düzenlemelerine göre, geri ödeme listesinde bulunan ilaçların satış fiyatları ve kamuya satış koşulları belirlenmiştir. KKİ oranları da bu kapsamda düzenlenmiş olup, kurum tarafından yayımlanan güncel listelere göre eczanelerin bu oranlar dahilinde ilaç temin etmesi beklenmektedir.
Ancak uygulamada bu kurumunuza yapılacak indirimleri yapmayan firmaların ilaçlarını reçeteye dayalı olarak hastalara temin eden eczacılar, söz konusu indirimi firmadan alamadıkları için ilaçları kurum’a bildirilen fiyatın üzerinde bir bedelle temin etmekte ve bu farkı doğrudan kendileri karşılamak zorunda kalmaktadır. Bu da şu anlama gelmektedir: mevzuata aykırı davranan ilaç firmalarının sorumluluğu, hiçbir hukuki yükümlülüğü bulunmayan eczanelere rücu ettirilmektedir. Bu durum, hukuk devleti ilkesine ve mülkiyet hakkına açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Eczacı ile kurum arasında akdedilen protokol hükümlerinde, eczacıların ruhsat sahibi firmaların ticari tutumlarından kaynaklı fiyat farklarından sorumlu tutulacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Ayrıca bu durum, eczacıların serbest ticari faaliyetlerini ve işletmelerinin ekonomik sürdürülebilirliğini ciddi biçimde tehdit etmektedir.Bu doğrultuda TEİS olarak, SGK Başkanlığı’ndan aşağıdaki hususların ivedilikle değerlendirilmesini talep ediyoruz: KKİ'nin doğrudan kurumunuzla firmalar arasında yapılmasının sağlanması olabilir. KKİ uygulamayan firmaların ürünlerinin geri ödeme kapsamından çıkarılması veya ruhsat sahiplerinin KKİ uygulamaması halinde kurumunuz, kamu yararı doğrultusunda firmalara yönelik cezai yaptırım uygulanması için mevzuat hazırlanabilir. Konunun ilaca erişim ve halk sağlığına etkileri de göz önünde bulundurularak talebimizin ivedilikle değerlendirilerek mağduriyetin giderilmesi hususunda gerekli idari ve yasal düzenlemelerin yapılmasını arz ve talep ederiz."