Tek adam halka değil ranta hizmet eder

Ebru ÇELİK

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Şahintepe Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm baskısı hız kazandı. Belediye meclisinde 5 Haziran 2025 tarihinde kabul edilen Hukuk Komisyonu Raporu’yla, kentsel dönüşüm süreciyle ilgili tüm yetkiler AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na devredildi. 4 yıldır barınma hakları için mücadele eden 40 yıllık mahalleli, “Yıllardır sermayeye, AKP’ye, betonlaştırma ve rant odaklı kişilere karşı hukuk mücadelemizi veriyor ve kazanıyoruz. Şimdi de aynısını yapıp mahallemizi adına alınacak kararları tek kişinin eline bırakmayacağız” dedi.

YETKİ, HALK İRADESİNE SALDIRIDIR

Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi’nin yaptığı açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Başakşehir Belediye Başkanlığı, bir kez daha el ele vererek halkın evine, mahallesine göz dikti. Kanun’da yer alan ‘Rezerv Yapı Alanı’, ‘Riskli Alan’ ve ‘Riskli Yapı’ terimlerinin arkasına saklanarak Kartoğlu’na geniş yetkiler tanıyan Hukuk Komisyonu Rapor teklifi, belediye meclisinde karar altına alındı. Kentsel dönüşüm dedikleri bu süreci tek bir kişinin inisiyatifine bırakmak halk iradesine açık bir saldırıdır. Mahallelerin yetkisi halkındır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamı bu şekilde: “Yoksul mahalleler hedef alınmakta, halk şehir dışına sürülmekte, ortaya çıkan değerli alanlar ise yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilmektedir. Şahintepe halkı bu oyunu dün bozmuştur, bugün de birleşerek yeniden bozacaktır. Yetkileri doğrudan Kartoğlu’na devretmelerindeki amaç nettir: halkın rızası alınmadan, afet bahanesiyle Kanal İstanbul çevresinde yaşayan halkı yerinden etmek ve mülksüzleştirmektir.”

BETONA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Barınma Hakkı Meclisi üyesi Nagihan Kampçi yetki devrinin ardından BirGün’e konuşarak, "Artık bizi mahallemizden sürmek istediklerini resmi olarak açıkladılar. Bu yetki devrinden sonra görüyoruz ki istenen şey halkın barınma sorunlarını çözmek değil, Başakşehir’i sermayeye hizmet edecek bir rant mekanına dönüştürmek" dedi.

Kampçi konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bu güne kadar tüm planlarını karşısında mahalleli olarak mücadele ettik. Davalar açarak kazandık. En kısa sürede Kartoğlu’na verilen bu tam yetki için de davalarımızı açacağız. Mahallemizi sermayeye, AKP’ye ve betona teslim etmeyeceğiz. Ne tehditlere boyun eğeriz, ne kirli pazarlıklara teslim oluruz! Geleceğimizi beton yığınlarına teslim etmeyeceğiz!”