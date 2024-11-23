Tek adam rejimine karşı 30 Kasım’da Ankara’ya

Politika Servisi

Siyasetin üst perdesinde kurulan tartışmalar sürerken ülke sorunları tüm varlığı ile ortada duruyor. İktidarın derinleştirdiği ekonomi politikaları etrafında yoksulluk ve açlık sınırının dahi altında ücretlere mahkûm edilen işçiler, emekliler, gençler başta olmak üzere toplumun bütün kesimleri ise bulundukları her alandan seslerini çıkarmaya devam ediyor.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) da 30 Kasım’da Ankara’da “Geçinemiyoruz! Yoksulluğa karşı mücadeleye çağırıyoruz" adıyla bir miting gerçekleştirecek. Ülkenin dört bir tarafından emekçilerin seslerini yükselteceği ve taleplerini haykıracağı miting için hazırlıklar sürerken KESK Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri Sema Pınar, mitinge çağrı yaptı.

Son dönemlerde hızla değişen gündemin ve iktidarın politik hattının ne kadar çürüdüğünün altını çizen Pınar, “Bu tablo bize etkin ve birleşik bir muhalefetin gerekliliğini gösteriyor” dedi. Pınar şöyle konuştu: “Herkesin muzdarip olduğu, canının yandığı bir kısım var. KESK olarak bütün bunları ortaklaştırdığımız, sesimizi yükselttiğimiz hepimiz için başlangıç olmasını dilediğimiz bir miting yapıyoruz. Biliyoruz ki 30 Kasım bir son değil. Oraya gelecek tüm yurttaşlar bu sorunların yaratıcısı iktidarın sonunu getiremeyecek belki ancak bir başlangıç olacak. Ve biz bu işin KESK veya herhangi bir örgütün tek başına başarabileceği bir iş olmadığını biliyoruz. Bu sebeple tüm muhalefet güçlerini 30 Kasım’da Ankara’da birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”

Miting için çalışmalara başlayan SOL Parti adına da Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul değerlendirmelerde bulundu. Tombul, “ABD politikaları yöneliminde Türkiye'de AKP-MHP iktidar bloku, yeni bir rejim inşa etti. Bugün artık ekonomik olarak sürdürülemez, yaşanamaz bir ülkedeyiz” dedi. Mücadele hattının rejimin tam karşısına kurulması gerektiğini belirten Tombul, şöyle konuştu:

“Milyonlarca işsiz var. 8 milyona yakın emekli 12 bin 500 lira aylıkla geçinmek zorunda. Gençler geleceğe güvenle bakamıyor. Sadece bunlar yetmiyor, laiklik karşıtı hareketler her geçen gün hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı yeni bir tartışma başlattı ve artık laikliğin son kırıntılarını da bertaraf etmeye çalışıyorlar. İtiraz eden herkesi de baskıyla, zorla susturuyorlar. Bu rejimin adı siyasal İslamcı faşizm. Bu siyasal İslamcı tek adam rejimine karşı bütün muhalefet kesimlerini, siyasal örgütler, toplumsal mücadele örgütleri, dinamikleri hepsinin birlikte bu rejime karşı mücadeleyi ortaklaştırması gerekiyor. 30 Kasım mitingi aynı zamanda bu tek adam rejimini göndermek için muhalefetin birlikte mücadele etme zemini açısından önemli.

MÜCADELEYİ ORTAKLAŞTIRMA ZAMANI

Biz de SOL Parti olarak örgütlerimizle çok yoğun bir biçimde çalışma sürdürüyoruz. Şimdi tek adam rejimini tarihin çöplüğüne atmak için birlikte bir sorumluluk alma ve mücadeleyi ortaklaştırma zamanı. Bütün itiraz eden, mücadele eden kesimleri 30 Kasım'da Ankara, Tandoğan'a birlikte olmaya davet ediyoruz”