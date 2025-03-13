Tek adam rejimine karşı mücadeleyi büyütelim

Haber Merkezi

Emek Partisi (EMEP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) güncel gelişmeleri, Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve süren tartışmalara ilişkin açıklama yayımladı. Tek adam yönetimi ve Cumhur İttifakının Abdullah Öcalan’ın PKK’nin tüm gruplarına silah bırakma ve bir kongre toplayarak örgütü feshetme çağrısını Kürt sorununun çözümü konusunda hiçbir somut adım atmadan, irtifa kaybını telafi etmek ve güç toplamak için kullanmayı amaçladığı ifade edildi.

İktidarın "Ortadoğu’daki kaos" diyerek "iç cepheyi güçlendirme" çağrısı yaptığı hatırlatılan açıklamada "Sömürülen ve ezilen halk kesimlerine karşı kurulan iç cephe siyaseti ile insanca çalışma ve yaşama koşullarına, demokratik haklara ve özgürlüklere ilişkin talepleri bastırmak, bu uğurdaki mücadelenin büyümesini engellemek, iktidarını sürdürmek vb. amaçlar için ekonomi, iç ve dış politika alanındaki saldırganlığın artacağı açıktır. Ancak bu politikalara ve tek adam rejimine karşı mücadelenin iç dinamikleri de gelişmektedir" denildi.