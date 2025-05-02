Tek adam rejimine karşı ses yükselttiler

Haber Merkezi

1 Mayıs İşçi Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlandı. İşçiler, emekçiler Saray yönetiminin piyasacı, gerici, baskıcı politikalarına karşı ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs için sokaklara çıktı. Ancak Taksim’i emekçilere yasaklayan İstanbul Valiliği’nin halkı meydana sokmama amacıyla koyduğu yasaklar kapsamında, sabahın erken saatlerinde Taksim Meydanı’na çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Megakent’te adeta sıkıyönetim ilan edildi. 400’ü aşkın kişinin gözaltına alındığı İstanbul’da kutlamaların adresi Kadıköy oldu. Binlerce kişi soğuk ve yağmurlu havaya karşın alanları doldurdu.

PANKART GERGİNLİĞİ

İstanbul’daki kutlamaların adresi Kadıköy oldu. DİSK, KESK, TMMOB, TTB öncülüğünde 1 Mayıs, “Emek, barış, demokrasi, adalet için biz kazanacağız” sloganıyla Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda kutlandı. Miting için Haydarpaşa ve Söğütlüçeşme olmak üzere iki koldan yürüyüşler gerçekleştirildi. SOL Parti, DEM Parti, CHP gibi pek çok siyasi parti ve üniversite öğrencileri, kadınlar, işçiler de sabahın erken saatlerinde kortejde yerini aldı.

Sol Partililer de Kadıköy’deki mitingte en ön safta yer aldı.

Miting on binlerce işçi ve emekçinin alana doğru yürüyüşü ile başladı. Bölge bariyerlerle kapatılırken arama noktalarına gelenler kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından içeri alındı. Polis ekipleri arama noktalarında pankart denetimi yapıt. CHP’li gençlerin hazırladığı “Turbulan, şalgamılan devlet yönetilmez” yazılı pankart engellendi. CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, duruma tepki gösterdi. Miting, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanlarının sahneden selamlamasıyla başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’da Kadıköy’deki mitinge katıldı. Bu dört meslek örgütü ile diğer örgütlerin “gelecek hedeflerini ortaya koyan ve mücadele hattını belirleyen” manifestosu okundu. Manifestoda ‘‘Mutlu bir hayat filizleniyor’’ denildi.

Ortak açıklamayı Hüseyin Tosu ve Zuhal Kaynak birlikte okudu. Açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce yurttaşın, başka bir yaşamın ve başka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu göstermek için bir araya geldiği vurgulandı. Açıklamada, kadınların, gençlerin, emeklilerin, depremzedelerin ve kamu çalışanlarının da seslerinin duyurulduğu açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi ve ILO 190 sayılı sözleşmenin onaylanması gerektiği belirtildi. Açıklamada özetle ‘‘Emeğin, demokrasinin, adaletin, barışın, eşitliğin, laikliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin egemen olduğu bir düzeni kuracağız. Yeter ki birlik olalım, mücadele edelim, tek başına olmadığımızı bilelim. Halkın birleşik mücadelesi kazanacak. Mutlaka ama mutlaka biz kazanacağız. Biz kazandığımızda demokrasi kazanacak, adalet kazanacak, barış kazanacak, kardeşlik kazanacak, emek kazanacağız’’ denildi. Gençlik adına söz alan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrencisi Umut Özgür Şahin, gençlerin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal zorlukları dile getirerek, baskılara karşı direniş mesajı verdi. Kadınlar ve LGBTİ+’lar adına kürsüye çıkan Hatice Yayla da ‘‘Biz kadınlar bugün yalnızca emeğimizi değil, onurumuzu, bedenimizi, özgür yaşam hakkımızı ve geleceğimizi de savunmak için buradayız’’ dedi. Emekliler adına kürsüye çıkan Hasan Karakazan, ‘‘Bu devlet, emeklilere kambur diyor. Kambur değiliz. Asıl kambur onlar” dedi.

KAZANCI’DA ANMA

Türk-İŞ, Türk Metal Sendikası, Petrol-İş Sendikası ve Tarım-İş Sendikası’nın da aralarında bulunduğu birçok sendikası üyelerine de 1 Mayıs’ı Kartal Meydanı’nda kutladı. Mitinge katılan CHP Lideri Özgür Özel ‘‘Önümüzdeki yıllarda talep ortaklaşmalı, hedef tekleşmeli, Taksim bu baskıcı rejimden geri alınmalıdır’’ diye konuştu.

Sendikalar ise sabah saatlerinde Taksim’deki Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs 1977’de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sundu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Mayıs 1977 ve 1989 yıllarında Taksim’de, 1996’da ise Kadıköy’de yitirdikleri arkadaşlarını saygı ve özlemle andıklarını söyledi.

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DARP EDEREK GÖZALTI

Çeşitli noktalardan Taksim'e çıkmak isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Mecidiyeköy'de toplanarak Taksim'e gitmek isteyen, aralarında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da yer aldığı gruba polis izin vermedi. Taksim'e yürümek isteyen 400'e yakın kişi darp edilerek, ters kelepçeyle gözaltına alındı.

AVUKATLARA MÜDAHALE

Mecidiyeköy'de darp edilerek gözaltına alınan Yapı Yol İş yöneticilerinden Barış Kaya'nın parmaklarında çatlak olduğu ve alüminyum atel takılması gerektiği öğrenildi. Taksim’e çıkmak isterken gözaltına alınan yurttaşların tutulduğu Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde, İstanbul Barosu’na bağlı avukatların müvekkilleriyle görüşmesi engellendi. Avukatlar burada darp edildi.

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SİLİVRİ’DEN MESAJ VAR!

Sahnede cezaevinde bulunan siyasi parti başkanları, belediye başkanları, öğrenciler, siyasetçiler de unutulmadı. Cezaevindeki siyasi tutsaklara selam gönderildi. Silivri’deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1 Mayıs mesajı da sahnede okundu.

İmamoğlu, özetle “Yasakların, baskıların son bulacağı günler çok yakındır. Bir Mayıs’ı Taksim’de milyonlarla coşkuyla kutlayacağımız günlere kavuşmamıza az kaldı. Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacağı günler yakındır" ifadelerini kullandı. HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın mesajları da okundu. Demirtaş, “Emeğin ve emekçinin hakkı kazanılana dek bu sömürü düzeni yıkılana dek, toplumsal barışla birlikte demokratik bir sistem inşa edilene dek hep birlikte direneceğiz” dedi. Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Şehir Plancısı Dr. Tayfun Kahraman da unutulmadı. Kadıköy’deki miting alanında "Şehir plancılarına özgürlük" pankartı açıldı.

Tayfun Kahraman unutulmadı.

Silivri Cezaevinden sosyal medya aracılığıyla mesaj paylaşan Kahraman ise "Bir umudum sizde! 1 Mayıs’ta bizlerin özgürlüğü için yürüyen meslektaşlarıma selam olsun! Özgür günlerde, ülkemiz ve kentlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz!" dedi. Tutuklu Hatay milletvekili Can Atalay’da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında özetle ‘‘Otoriterliğe son vereceğiz. Sosyal bir devleti kuracağız. Bu güzelim memlekette demokrasiyi, toplumsal ve ekonomik yaşamı ‘en şanlı elbisesiyle işçi tulumuyla’ donatacağız. Yaşasın 1 Mayıs" ifadelerine yer verdi.

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TURİSTLER YOLDA KALDI

İstanbul’da yolların kapatılması işe gitmek isteyen yurttaşlara zor anlar yaşattı. Atatürk Anıtı çevresinin barikatlarla kapatılması, Taksim ve çevresindeki otelerde konaklayan turistler de araç bulamadığı için valizleriyle yürümek zorunda kaldı.

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İSYAN ETTİ: İŞE GİDECEĞİM

Şişli’de işe gitmeye çalışan bir baba yaşanan ablukaya ve yolların kapatılmasına isyan etmesi de dikkat çekti. Otobüs seferlerinin olmadığını öğrenince “Ne yapacağım o zaman ben, burada kalıyorum. Yatalak çocuğum var” ifadelerini kullandı.

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GÖZALTINA ENGEL OLDU

CHP milletvekili Asu Kaya, Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir’in gözaltına alınmasına izin vermedi. Bilir’e sarılan Kaya “Hiçbir suçu yok. 17 yaşındaki çocuğunun peşine gelen bu kadını gözaltına almak istiyorlar’’ dedi.

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ABLUKAYA ALINDILAR

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de Mecidiyeköy’de katıldığı programda ablukaya alındı. Polisler çevresini kapatmış haldeyken video çeken Suiçmez, "Gerçekten inanılmaz, abluka altındayız’’ diye konuştu.