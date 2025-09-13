Tek adam rejimine son verme çağrısı

Politika Servisi

SOL Parti 4-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği kongre sürecine giderken ülke genelinde düzenleyeceği yürüyüşleri bugün Trabzon’un Tonya ilçesi ve Zonguldak’tan başlatacak.

Eş zamanlı olarak saat 13.00’da başlayacak yürüyüşler Tonya’da Cumhuriyet Meydanı’nda MYK Üyesi Alper Taş’ın Zonguldak İstasyon Meydanı’nda Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul’un katılımıyla gerçekleşecek.

‘Faşizme yoksulluğa ve gericiliğe karşı yürüyoruz. Değiştireceğiz’ sloganı ile düzenlenecek yürüyüşler tek adam rejimine karşı birleşik mücadele zeminlerinin geliştirilmesi için bir başlangıç olacak. Saray rejimi eliyle ülkenin getirildiği bu yol ayrımında siyaset sahnesine bir müdahale niteliği taşıyan yürüyüşler yarın da Samsun’da devam edecek. Yürüyüş, Samsun’da Çiftlik Akbank Önünde saat 14.00’de gerçekleşecek.

SAMSUN HALKINI TEK ADAMA KARŞI ÇAĞIRIYORUZ

Samsun da düzenlenecek yürüyüş öncesi konuşan SOL Parti Samsun İl Sözcüsü Şafak Yeşiltepe de tüm yurttaşları düzenleyecekleri yürüyüşe davet etti.

Yeşiltepe, “Giderek derinleşen ekonomik kriz, yanan ormanlar, yok edilen tarım, yasaklanan grevler, çalınan sınav soruları ile geleceği çalınan gençler, açlıkla yüz yüze bırakılan emekliler, katledilen kadınlar, sahte diplomalarla kayrılan yandaşlar, kayyumlarla bertaraf edilmeye çalışılan belediyeler... Demokrasinin, adaletin, hukukun olmadığı, giderek yoksullaşan bir ülkede yaşamak için direnen halkımız için sokaklardayız” dedi.

“Paralı, özelleştirilmiş eğitim sistemi AKP yandaşlarının servetine servet katarken okullar tarikatlar eliyle kuşatıldığının altını çizen Yeşiltepe, şöyle konuştu: “Yoksul emekçi halk sağlık sistemine ulaşamaz hale getirildi. Parası olanlar özel hastanelerde tedavi gördü parası olmayanlar Devlet hastanelerinde sağlık sistemine ulaşamadı, randevu alamadı.

Her gün en az 3 kadının öldürülmesinden, şüpheli kadın ölümlerinin artmasından, kadına, çocuklara ve LGBTİ+’lara yönelik şiddetin olağanlaştırılmasından bu iktidar, kapitalist sistem sorumludur. Bu ülkede yaşanan bunca kötülüğün tek sorumlusu da İslamcı faşist iktidardır.

FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM

Bizler de işte tam bu yüzden tüm yurttaşlarımızı sokaklara davet ediyoruz. İstanbul sözleşmesini fesheden, 6284’ü kaldıran bu iktidardan hesap sormak için mafyası, çetesi, tarikatıyla her türlü gerici ve karanlık gücü arkasına alan tek adam iktidarına son vermek için, dinciliğin saltanatına karşı laiklik için sokaklardayız. Faşizme, Yoksulluğa ve Baskılara Karşı Birleşelim şiarıyla SOL Parti olarak 14 Eylül’de Samsun sokaklarında hep birlikte olacağız” Ankara’da da 27 Eylül’de gerçekleşecek yürüyüş için yarın saat 17.00’de Tandoğan Meydanı’nda açıklama yapılacak.