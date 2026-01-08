Tek adam rejiminin dışı Saray içi aşevi

İktidar, derinleşen ekonomik krizin tüm yükünü milyonların sırtına yüklerken halk temel ihtiyaç maddelerini dahi karşılayamaz hale geldi.

Asgari ücrete yapılan düşük zam, emeklilere dayatılan sefalet ücretleri, işsizlik, enflasyon ülkeyi uçurumun kenarına sürükledi.

Halk ile arasına yüksek duvarlar ören Saray yönetimi ise yurttaşın gerçek gündemi olan geçim sıkıntısını görünmez kılmak için elinden geleni yaptı. CHP’li belediyelerin açtığı Kent Lokantaları ile dalga geçmekten bile geri durmayan iktidar ve yandaşlar yoksulluğu kabullenme aşamasına geçti.

KIZILAY 81 İLDE AŞEVİ AÇACAK

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 81 ilde 81 aşevine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni aşevlerinin yalnızca sosyal destek noktaları değil, aynı zamanda afet dönemlerinde kapasitesini 8-10 kat artırabilen kritik lojistik merkezler olduğunu savunan Yılmaz, “Bizim aşevlerimiz aslında bir anlamda afet döneminde 8 kat, 10 kat daha fazla yemek üretebilir hale dönüşebilen birer afet deposu aynı zamanda. Dolayısıyla bizler bu aşevlerini konumlandırarak aslında birden fazla amaca hizmet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Şu anda 23 farklı noktada yeni aşevleri için çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, bağışçı desteği de istedi.

Kızılay’ın başlattığı kampanya iktidar açısından inkar edilen yoksulluğun kabul edilmesinin itirafı niteliğinde. Bugüne dek siyaseti ayak oyunlarıyla, yargı sopasıyla, çözüm tartışmasıyla, halkın gerçek gündeminin üzerini örterek konsolide eden iktidar için daha zorlu bir süreç başlıyor. Ancak Saray iktidarının krizi yönetemediği, krize karşı çözüm üretmediği ve bu rejimsen kurtulmadan ülkeye refah ve huzurun gelmeyeceğini muhalefet güçlerinin güçlü bir program etrafında dile getirmesi gerekiyor.

Kamuoyu yoklamaları da ülkedeki açık ara en büyük sorunun ekonomi ve geçim sıkıntısı olduğunu ortaya koyuyor. Yandaş olarak bilinen kamuoyu yoklamalarında bile ülkenin en önemli sorusuna verilen yanıt açık ara farkla ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı. Son olarak Bulgu Araştırma’nın son anketinde geçime yönelik sorulan soru kapsamında katılımcıların yüzde 43,9’u “Gelirini temel ihtiyaçlarına dahi zor yetirebildiğini” söyledi. 34,2’lik kesim ise “Gelirinin ancak temel ihtiyaçlara yettiğini, birikim yapamadığını” ifade etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 38,9’u, Türkiye’nin en önemli sorunun “Ekonomi” olduğunun altını çizdi. Yüzde 18,5’lik kesim “adalet ve hukuk” olduğunu söylerken, yurttaşların yüzde 12,3’ü “eğitim”, yüzde 9,6’sı işsizlik sorununa dikkat çekti.

Tayyip Erdoğan ise dünkü konuşmasında ekonomik büyüme hayalleri satmaya devam etti. Erdoğan, "2026 senesi ülkemiz için reform yılı olacak" dedi. Yıllık milli gelirin 1,5 trilyon doları aştığını belirten Erdoğan, iş dünyasını küresel risklere karşı "Değerli metaller üzerinden yürüyecek ve çok can yakacak yeni bir ekonomik muharebenin içine sürükleniyoruz.