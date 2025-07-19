Tek adam rejiminin siyasi hattı: Takip, gözaltı tutuklama

Haber Merkezi

Saray yönetiminin muhalefete yönelik saldırıları devam ediyor. Dün sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni operasyon dalgasında, 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "rüşvet" ve "ihaleye fesat" iddialarıyla başlattığı soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik “arama” ve “el koyma kararı” da verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen kişilerin evlerinde arama yaptı.

Gözaltına alınan 15 kişi ise şöyle:

• Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan (Sanatçı Erdal Erzincan’ın kardeşi)

• Satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir

• Bir yapı taahhüt firmasının temsilcileri: Erdinç Karataş, Can Karataş, Metin Demirci, Oktay Nuri Çelik, Ali Haydar Özkazanç

• Bir yol yapı inşaat firmasının temsilcileri: Ahmet Kudu, Erdal Günaydın, Muzaffer Hacımustafaoğlu, Abdullah Karataş

• Yönetim danışmanlık hizmetleri veren bir firmanın temsilcisi: Murat Timuçin Altıer

• İSPER İstanbul büro işçisi Gülşen Çokyiğit

• Maltepe Belediyesi’nde ekonomist: Taylan Çokyiğit ve Ahmet Anıl Kalender

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise dün, CHP’nin milletvekillerinin savcılık tarafından teknik ve fiziki takibe alındığını iddia etti.

Karabat, "Bir milletvekili, soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınabilir mi? Şimdi bize gelen bilgiler, bazı milletvekillerinin, özellikle CHP milletvekillerinin, savcılık tarafından teknik ve fiziki takibe alındığı yönünde. Bir milletvekilinin soruşturma hakkı bile savcılıkta yoktur; özel kurallara tabidir, dokunulmazlığı vardır. Yani suçüstü hali olmadığı sürece –ki o ayrı bir haldir– teknik ve fiziki takibe uğratılamaz.” dedi.

BU TOROS KAFASIDIR

Karabat, “Bu bence başka bir noktadır. Aynı Toros kafasıdır, rejimi temelinden sarsan.

Evet, yargının dokunulmazlığı var, yargının bağımsızlığı da var; ama yasamanın da bağımsızlığı ve dokunulmazlığı var. Kuvvetler ayrılığı var.

Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yok, ama herkesin de usulüne göre soruşturma yürütülmesi durumunda olması gerekir. İnşallah doğru değildir ama bunlar konuşuluyor, bunlar bize kadar geliyor” diye konuştu.

45 YILA VARAN HAPİS İSTEMİ

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede; Örnekköy 3. Etap, Örnekköy 4. Etap, Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi 1. Etap, Karabağlar 3. Etap ve Karabağlar 4. Etap’ta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde bildirilen suç duyuruları sonucunda 449 mağdur, 7 şikayetçi, Maliye ve Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZBETON A.Ş.’nin suçtan zarar gören olarak tespit edildiğine yer verildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu, 11’i tutuklu 65 sanığın, iştirak halinde ve zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirtildi.

Sanıkların; kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu meslek kuruluşlarını, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullandıkları kaydedildi. Sanıklar için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.