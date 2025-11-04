Tek adam rejimiyle demokrasi gelmez

Politika Servisi

Meclis’teki komisyon toplantıları devam ederken “çözüm” sürecine ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor. İktidar bloku ve Kürt hareketinin öne çıkan aktörlerinden gelen “olumlu” mesajlara rağmen demokratikleşme adımlarının atılmıyor oluşu belirsizlikleri derinleştiriyor.

Meclis Başkanı başta olmak üzere iktidar kanadından yapılan açıklamalarda “yeni bir aşamaya geçildiği” vurgulansa da anti demokratik uygulamaların hız kesmeden devam etmesi, sorunun çözümü için anahtar olabilecek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yerine yetkilerinin budanması, ana dil başta olmak üzere pek çok tartışma başlığına ilişkin adımların atılmıyor oluşu tabandaki inancı da düşürmeye başladı.

Çözüm sürecine ilişkin yapılan son anketlerde iktidarın Kürt sorunun çözüp çözemeyeceği hem Türk hem de Kürt seçmene ayrı ayrı sorulmuş, ankette hem Türk hem de Kürt seçmenin ikna olmadığı görülmüştü. DEM Parti Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ’ın cezaevinde tutulması, CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in Kent Uzlaşısı’ndan 15 yıla kadar hapsinin istenmesi gibi pek çok kritik gelişme de adım atılması beklentisini artırıyor. Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün dün yandaş Sabah’a verdiği röportaj da “tek adam” yönetimiyle bir demokratikleşme sürecinin nasıl yürüyeceği sorusunu akıllara getiriyor.

Son bir haftada sürece ilişkin kritik çıkışları hatırlayalım:

• Komisyon çalışmalarına ilişkin konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, “Dinleme faslının sonuna gelindi, komisyonun çalışma raporu ve yasal düzenlemelerle ilgili bir çalışma dönemi içine gireceğiz” dedi.

• Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “Süreçte yeni bir aşamaya geçildi, Öcalan komisyonda dinlenebilir” ifadelerini kullandı.

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti İmralı Heyeti, "sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde" olduklarını duyurdu. Erdoğan ise "DEM Parti ile son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

• Yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yeni süreçle ilgili Sabah gazetesine konuştu. Türk şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu. Çözüm süreci, Erdoğan desteklediği için ilerliyor. Ahenk içinde çalışan bir devlet ve iktidar var.” Türk ayrıca "Cumhurbaşkanımız DEM heyetiyle görüştü. Ben de özellikle Suriye konusunda kendisiyle konuşmak istiyorum. Bölgede büyük bir Ortadoğu projesi var. Bu Türkiye’nin lehine proje. Başka ülkelerin müdahalesi yerine Türkler ve Kürtlerin bir araya gelerek, neler yapılabilirinin kararını vermeli” dedi.

• DEM Parti, EHP, EMEP, SMF, TİP ve TÖP 1-2 Kasım tarihlerinde Ankara’da “Demokrasi ve Barış İçin Buluşuyoruz, Mücadelenin Olanaklarını Konuşuyoruz” başlıklı çalıştay düzenledi. Çalıştayın sonuç metninde, “Sahici barış, hukukun ve adaletin tesis edilmesi ve demokrasi mücadelesinin birlikte yürütülmesi ile mümkündür. Kayyım kararlarının geri çekilmesi, hasta tutsakların serbest bırakılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması için hiçbir yasal engel yoktur; yalnızca siyasi irade eksiktir” ifadeleri yer aldı.

• Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçen hafta yapılan DEM Parti heyeti–Erdoğan görüşmesinde, Abdullah Öcalan’la görüşmeye “yeşil ışık” yakıldığını öne sürdü.

• Süreç konusundaki sessizliğini bozan HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, PKK’nin yayın organı ANF’ye konuştu. Kürkçü, çözüm sürecinin beklenenden uzun sürdüğünü ve bu durumun kamuoyunda hayal kırıklığı yarattığını savundu. Kürkçü, anadilde eğitimin ve anadili özgürlüğünün Kürtler için "olmazsa olmaz düzeyinde" olduğunu vurgulayarak, bunu bir "beka meselesi" olarak nitelendirdi.

• Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti heyeti, dün bir kez daha İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan görüşme gerçekleştirdi.

∗∗∗

KENT UZLAŞISI’NDAN 15 YILA KADAR HAPİS

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Özer’in duruşmasında karara çıkmadı, mahkeme davayı 23 Ocak 2026’ya erteledi. Bir yıl önce tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki “Kent Uzlaşısı” davasında savcılık, esas hakkında mütalaasını açıkladı, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Silivri’deki Marmara Cezaevi salonunda yapılan duruşma sonrası açıklama yapan Özer’in avukatı ve kızı Seraf Özer, “Ahmet Özer, başından beri barış sürecini amasız, fakatsız desteklediğini açıklamış olsa da verilen bu mütalaa barış sürecinin tamamen ruhuna aykırıdır. Bu sürecin samimiyetine inanarak bu dosyadan bir beraat kararı alacağımıza inancım tamdır” açıklamasını yaptı. Savcılık esasa ilişkin mütalaasında, Özer’in “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Ahmet Özer ve avukatları Seraf Özer ile Hüseyin Ersöz, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, Özer hakkındaki ili terk etmeme kontrolünü de kaldırırken yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

∗∗∗

BÜTÇEYİ SAVAŞ İÇİN DEĞİL BARIŞ İÇİN HAZIRLAYIN

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bütçenin yüzde 11,5’i güvenlik bürokrasisine, militarist akla gidiyor. Hadi geçmişte bahaneniz vardı ama 27 Şubat’ta gelen deklarasyonla beraber, Sayın Abdullah Öcalan’ın ortaya koymuş olduğu bu yeni dönem perspektifiyle beraber artık bahaneniz de yok. Dönemin ruhuna uygun bir bütçe hazırlamanız gerekirdi. Ekmek ve barış için bir bütçe hazırlamanız gerekirdi ama bırakın ekmek ve barış için bütçe hazırlamayı, sermaye ve savaş için bütçe hazırlamaya devam ettiniz" dedi.