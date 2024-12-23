Tek adam rejimiyle sonuna dek mücadele

Haber Merkezi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyım atanmasına karşı CHP’lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’ndaki nöbette CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı konuştu.

Salıcı, "Eğer bu ülkede gazeteciler konuşmayacaksa, bu ülkede aydınlar entelektüeller konuşmayacaksa, bu ülkede siyasetçiler konuşmayacaksa, bu ülkede siyasetçiler kayyım uygulamasıyla hapse atılacaksa o zaman bu ülkede bir tek adamın iktidarı var demektir. Bir tek adam rejimi var demektir. Biz de o tek adam rejimi yıkılana kadar o tek adam rejimi ortadan kalkana kadar Türkiye’ye, Esenyurt’a demokrasi gelene kadar mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" dedi.