Tek adam yargıyı dizayn ediyor

Politika Servisi

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine seçilecek 15 adayı belirlemek için dün toplanmıştı. İlk adayın seçimi sırasında ilk iki turda yeterli oy sayısı bulunamayınca en yüksek oyu alan iki aday arasında ad çekme işlemine geçilmiş ancak CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, AKP milletvekillerinin ad çekme yöntemi yerine tekrar oylamayı talep etmesi üzerine komisyonu terk etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP’nin TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu üyesi milletvekilleri, Anayasa’nın çiğnendiğini belirterek komisyonu terk etmelerine ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Komisyonda yaşananlara ilişkin açıklama yapan CHP’li Emir, "Tayyip Erdoğan neredeyse tek başına 6 üyeyi kendisi atayarak, 7 üyeyi de bir şekilde Meclis’ten kendi çoğunluğuna güvenerek geçirerek yargıyı bire bir dizayn etmektedir. HSK, hâkimlerin ve savcıların özlük hakları ile tayinleri, terfileri ile görev yerleri ile ilgili birinci dereceden belirleyici kurumdur. Dolayısıyla yargı tarafsızlığı ve bağımsızlığın en önemli yeridir. HSK’yı kontrol ettikleri için de Türkiye’de artık bağımsız ve tarafsız yargıdan bahsetmenin olanağı kalmamıştır. HSK’nın yapısı, HSK’nın ne kadar bağımsız olduğu, HSK’nın siyasi baskıdan ne kadar azade olduğu son derece önemlidir. Bu nedenle biz HSK seçimlerini son derece önemsiyoruz ve ciddi hazırlıklarla bu komisyona girmiştik." dedi.

5 statü için 15 aday üyenin belirleneceğini ve bunun da nasıl oluşturulacağının Anayasada belirlendiğini ifade eden Emir, bugüne kadar ad çekmenin söz konusu olmadığını vurguladı. Emir, "Burada yapılması gereken, Meclis’e gidecek her bir statü için belirlenecek 3 adayın ayrı ayrı oylanması ve oylamada eğer beşte üç çoğunluk sağlanamazsa ikinci turda oylamanın bitirilmesi ve ad çekme işleminin yapılmasıdır. Ama Anayasa bunu niye söylüyor? Çünkü yargı bağımsız ve tarafsız olsun diye. Bu ucube rejimdeki HSK yapılanmasında bile Anayasa, ‘Aranızda uzlaşın çünkü yargının tepesine yargıç seçiyorsunuz. Bütün hakimleri, savcıları atayacak, görevlendirecek, görevden el çektirecek heyeti seçiyorsunuz, bu nedenle uzlaşın’ diyor diye konuştu.

Emir şöyle devam etti:

"Bir yalanla daha karşı karşıyayız. Bazıları servis ediyorlar, ‘CHP ile AKP uzlaşmış, son güne kadar razıymış ama son gün birden vazgeçmiş CHP.’ Akılları sıra bu hukuksuzluğu Türkiye kamuoyuna dayatmaya çalışıyorlar. Bu bir yalandır, asla uzlaşı söz konusu olmamıştır.’