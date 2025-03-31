Tek adama direnen gençleri bırakın

Kültür Sanat Servisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoların yankısı sürüyor. 19 Mart’ta başlayan protestolarda çok sayıda genç gözaltına alındı, tutuklandı.

Cezaevine gönderilen yüzlerce genç, bayrama ailelerinden uzak girerken yaşananlara sanat dünyasından isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla tepki gösterdi. Oyuncu Cihat Tamer, paylaştığı videoda “Huzurunuzu, yaşama sevincinizi alan adama karşı direniyorsunuz. Gözlerinizden öperim. Yaşamak; nefes almak, yemek içmek değil sadece. Yaşamak, insan gibi özgürce” dedi.

Paylaşımlar şu şekilde:

Tarkan: Günlerdir her kesimden insanın, en temel hakları olan demokrasi ve adalet için omuz omuza verdiğini görmek, ülkem adına bana umut veriyor. En büyük dileğim masum çocukların ve gençlerin özgürlüğüne kavuşması.

Doğan Duru: Gençleri serbest bırakın. O çocuklar demokratik haklarının peşinde sokaktalardı. Onların da anneleri, babaları, kardeşleri var. Onların da akılları vicdanları, aşkları gelecekleri var. Onları serbest bırakın.

Reha Özcan: Değişim şart ve iyi eğitimli genç bakışlar değişimi gerçekleştirecek. Aynı terane ile dönmez bu devran. Gençlere gaz değil, evrensel düzeyde kaliteli eğitim sağlamaktır devletin görevi.

Gani Müjde: Bu siyasi davanın tüm masum tutuklularını serbest bırakınız. İstanbul'a kazandırdığı ecdat eserleri nedeniyle ömür boyu minnetle anılacak kalp hastası @mahirpolat bayramı evinde geçirsin. Demokrasi kazansın, ülkemiz kazansın.

Mustafa Sandal: Hak, hukuk, demokrasi ve adalet için Maltepe’de eşi benzeri görülmemiş kalabalığı oluşturan elinde kalbinde Türk Bayrağını dalgalandıran tüm yüreklere helal olsun.

Berna Laçin: Anayasal hakkını kullanan gençler içeride, katiller serbest! Anladınız mı şimdi gençler neye itiraz ediyor? Biz neye itiraz ediyoruz? Hak, hukuk, adalet İstiyoruz!

Mert Fırat: Genç arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması gerekiyor. Anayasal haklarını kullanan gençlerin tek dileği; insan haklarının hakim olduğu bir Türkiye’de yaşamak. Hukukun üstünlüğünün adil işletilmesi hepimizin ortak talebi.

Orhan Aydın: 2 bin 200 insanı anayasal haklarını kullandıkları için işkenceyle içeri alın, sonra çıkın 'bayramınız mübarek olsun' deyin. Sizi gidi din cambazları sizi. ‘Çocuklarımızı Serbest Bırakın’ diye çığlık atan annelerin ahında boğulacaksınız.