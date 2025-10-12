Tek adama karşı ayağa kalk

POLİTİKA SERVİSİ

SOL Parti’nin ülkenin dört bir köşesinde düzenlediği rejime karşı halkın birleşik mücadelesine bir çağrı niteliğindeki yürüyüşleri bugün Tarsus ile devam edecek.

“Faşizme karşı daha fazla birlik, daha fazla mücadele, daha fazla sokak ve daha fazla sol" sloganı ile düzenlenecek yürüyüş 14.00’te başlayacak.

Kitle Halk Eğitim Merkezi önünden Yarenlik Alanı’na yürüyecek. SOL Parti eylülde Trabzon’dan İstanbul’a, Ankara’dan Artvin’e kadar pek çok kentte alanlara çıkmıştı. Partinin geçen hafta Ankara’da gerçekleştirdiği 3’üncü Konferansı da bu yürüyüşlerin bir parçası olarak memleket buluşması adıyla yapılmıştı. Tarsus ise bu yürüyüşün yeni bir adımı, konferansta ortaya konulan halkın birleşik ve örgütlü mücadelesinin örgütlenmesine yönelik çağrı olacak.

Yürüyüş için hafta boyunca köy ve mahalleler başta olmak üzere çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten SOL Parti Tarsus İlçe Sözcüsü Halil Tat, halkın ülkediki var olan sorunların farkında olduğunu söyledi.

UMUDU SELAMLIYORUZ

Tat, yapılan çalışmalarda en çok dikkatlerini çeken durumun tepkilerle sınırlı bir muhalefet hattının halk için yetersiz gözüktüğünü söyledi. Tat şöyle konuştu: “Gerici rejimin yarattığı ablukayı kabul etmeyen ve bu sınırlara hapsolmayacak bir duygu var sokakta. Biz halkın kendi sorunları etrafında, tek adam rejimine karşı kendi iradeleri ve güçleri ile birleşen bir muhalefeti yaratmaya çalışıyoruz. Halkın siyasete katılım kanallarını kapatan ve sınırlarını egemenlerin belirlediği kısır döngüyü kırmalıyız. Bugün daha fazla örgütlenmeye, daha fazla mücadeleye ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı omuz omuza geldiğimiz her kulvarda üretmeye çalışıyoruz. Bugün rejime teslim olmayan toplumsal direncin bir parçası olarak yürüyeceğiz. Kemalpaşa’dan Lüleburgaz’a halkın büyüyen umudunu selamlıyoruz.”