Tek adama karşı birleşme çağrısı

Haber Merkezi

Baskılar her geçen gün artarken SOL Parti yoksulluğa, gericiliğe, hukuksuzluklara karşı ülkenin dört bir yanında yürüyüşlere hazırlanıyor. Eylül ayı yürüyüş takvimini paylaşan SOL Parti, karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. SOL Parti’den yapılan açıklamada, “Türkiye İslamcılık temelinde etnik ve dinsel ayrımlara dayanan bir rejim dayatmasıyla karşı karşıya! Laikliğin ve demokrasinin tümüyle ortadan kaldırıldığı, seçimlerin göstermelik hale getirildiği bir rejimle Cumhuriyet’in sonu ilan edilmek isteniyor!” ifadeleri kullanıldı.

BİRLEŞME ÇAĞRISI

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“İktidardakiler emperyalistlerin bu rejim değiştirme planlarına dört elle sarılıyor. AKP ve MHP’nin bütün hesabı bir anayasa oyunu ile Erdoğan’a ömür boyu başkanlık yolunu açmak ve iktidarlarını devam ettirmektir. Amerika ve İsrail’in büyük Ortadoğu bataklığında büyütülen, şimdi baskı ve zorbalıkla; hile ve aldatmacalarla ülkemize dayatılan bu gerici rejime asla ama asla teslim olmayacağız! Türk’üyle, Kürt’üyle; Alevi’siyle, Sünni’siyle; bütün emekçiler ve ezilenler birleşerek bu gerici-faşist rejimi mutlaka yeneceğiz! Bu gerici rejimden ne özgürlük ne de demokratik bir çözüm beklenemez; barışı, özgürlükleri, laikliği ve demokrasiyi bu rejime son vererek kazanabiliriz! Çağrımız tek adam rejimine son vermek için birlikte yürüme çağrısıdır, Çağrımız, emperyalistlerin ve gerici faşist ortaklarının ülkemizi sürükledikleri felaket senaryolarını boşa çıkartmak için hep beraber mücadele çağrısıdır, Çağrımız Türkiye’nin devrimci yeniden kuruluşu yolunda birleşme çağrısıdır.”

SOL GENÇ’TEN MİTİNGE ÇAĞRI

SOL Genç, bir haftadır Balıkesir Zeytinli’de gerçekleştirdiği gençlik kampının ardından ülkenin dört bir yanından gelen gençlerle bugün saat 19.00’da Edremit’te bulunan Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda miting gerçekleştirecek. “Doğa, Yaşam ve Memleket için Söz Bizim Gelecek Bizim” sloganoyla yapılacak mitingde gençler, tek adam düzenine ve onun yarattığı yıkıma karşı mücadele çağrısı yapacak. Mitingin ardından Bulutsuzluk Özlemi konseri gerçekleştirilecek. Mitinge çağrı yapan gençler şu ifadeleri kullandı: “19 Mart sürecinde kendi okulunda boykot örgütleyen, barikatları yıkan, okulunda ve ülkesinde daha iyi, daha eşit bir yaşam için bir araya gelen gençleri yeniden buluşturmak ve önümüzdeki dönemde aynı iradeyi yeniden taşımak için bu mitingi düzenliyoruz. Amacımız, gençleri daha eşit, daha özgür bir gelecek için mücadeleyi bir adım daha öteye taşımaktır. Ekolojik mücadeleden gençlik mücadelesine, kadın mücadelesine kadar her yere dair bir sözümüz var. Bu nedenle bu alanlarda da sözümüzü söylememiz ihtiyaç haline geliyor. Mitingin ana sözü de bu: ‘Doğa, memleket ve yaşam için; söz bizim, gelecek bizim.’”