Tek adama karşı hep birlikte

POLİTİKA SERVİSİ

1 Mayıs için birçok siyasi parti, sendika, kadın örgütü de çağrılarını sürdürdü.

İzmir Kurye Tim ve Dayanışma Platformu 1 Mayıs’ta 10 ilde alanlarda olacaklarını açıkladı. Platform adına BirGün’e konuşan Ahmet Karadaş, moto kuryelerin yaşadığı güvencesizlik ve sömürüye dikkat çekti.

Az tehlikeli meslek sınıfında bulunan moto kurye sınıfı, büyük bir çaba ve mücadele sonucu ay başında “tehlikeli meslekler” sınıfına alındığını belirten Karadaş, “Biz patron değiliz, emekçiyiz. ‘Patron kurye’ ya da ‘kendi işinin patronu’ gibi söylemler, gerçekleri gizlemekten başka bir işe yaramıyor. Emek gücümüzü veriyoruz ama karşılığını tam anlamıyla alamıyoruz. Şu an tehlikeli meslekler grubundayız fakat olması gereken statünün ‘çok tehlikeli meslekler sınıfı’ olması gerektiğini hatırlatıyoruz. Tüm bunlara karşı sesimizi yükseltebilmek için 1 Mayıs’a güçlü bir şekilde katılmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

EMEKÇİ DUYULMADAN ADALET GELMEZ

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkan Mümin Güler tarafından yapılan açıklamada da eşit işe eşit ücret, adil çalışma koşulları ve liyakat temelli istihdam sistemine yönelik talepler yinelendi. Açıklamada, “Emeğin sesi duyulmadan adaletin sesi yükselmez. Bu nedenle de emeğin kıymet görmediği yerde adalet yeşermez” ifadeleri kullanıldı.

1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarını söyleyen Güler, taleplerini şöyle sıraladı:

Mesleğin itibarını ve haklarını koruyacak Mühendislik Meslek Kanunu’nun çıkarılmalı

• Dengi meslek gruplarıyla gelir adaleti sağlanmalı

• Liyakate dayalı yükselme sistemi oluşturulmalı

• İnsanca yaşam koşullarını sağlayacak bir ücret politikası hayata geçirilmeli

• Kurum ve görev farkı gözetilmeksizin tüm çalışanlar, emeklerinin karşılığını adil bir biçimde almalı.

Sol Feminist Hareket, de yaptığı açıklama "Birlikte isyandayız" diyerek 1 Mayıs'ta alanlara çağırdı. Yapılan açıklamada bu senenin "mücadele yılı" olduğu vurgulandı.

Açıklamada “AKP’nin “aile yılı” ilan ettiği 2025; kadınların 8 Mart’larda, kampüslerde, sokaklarda, işyerlerinde, meydanlarda barikatların en ön saflardaki direnişi ile “mücadele yılı” oldu. Memleketin dört bir yanında siyasal islamcı tek adam rejimine karşı isyanı hiç bitmeyen kadınların mücadelesinin sesi yankılandı. Kadınları aile tanımına sıkıştırıp eve kapatmanın yollarını ararken bir yandan da bedenlerimiz üzerinde tahakküm kurmaya çalışıyorlar. ‘Normal doğum’ diyerek vajinal doğumu öcüleştiren iktidar kadınların ‘nasıl doğuracağına’ dair bile dayatmada bulunuyor. İktidar yoksulluğu, krizi görünmez kılmaya çalışırken yaşamlarımızı hedef alıyor. Yaratılmak istenen siyasal İslamcı karanlığa biat etmeyeceğiz.

Hayır, teslim olmayacağız. Patriarkal kapitalizme karşı, emeğimizin sömürülmesine karşı, bedenimiz üzerinde tahakküm kurmak isteyenlere karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız” ifadeleri yer aldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da “Tek adama karşı binleriz, sömürülmeyeceğiz, öldürülmeyeceğiz. 1 Mayıs’ta meydanlardayız” başlığı ile açıklama yayımladı. Açıklamada, “Hep birlikte verdiğimiz mücadelenin bir görünümü de tıpkı bugüne dek doldurduğumuz diğer meydanlar gibi 1 Mayıs alanlarında olacak. Bizim emeğimize göz dikenlerin, kaç çocuğu nasıl doğuracağımıza karışanların, sermayeye dost kadınlara düşman olanların, işsiz bırakanların üzerine yürüyüşümüz bu 1 Mayıs’ta bir kez daha onların kabusu olacak. Tüm kadınları tüm örgütlülüğümüz ve renklerimizle 1 Mayıs alanlarını doldurmaya davet ediyoruz” denildi.

SOL PARTİ 91 YERDE ALANLARA ÇIKACAK

SOL Parti, ise 1 Mayıs’ta hem Türkiye'de hem de yurt dışında 91 noktada meydanlarda olacağını açıkladı. Buluşmanın adresi İstanbul'da Kadıköy, Ankara'da Ankara Kültür Merkezi (AKM) önü olacak. Parti, İzmir ve Antalya'da ise çok sayıda ilçede sokaklarda olacak. SOL Parti, Türkiye'deki programların yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya ve İtalya'da da meydanlarda yerini alacak.

Öte yandan DİSK, KESK, TMMOB, TTB başta olmak üzere sendikalar ve emek meslek örgütleri de çağrılarını yinelerken CHP, dün genel merkeze "Ya adalet ya sefalet" pankartı astı.