Tek adama karşı milyonlarız

Kültür Sanat Servisi

Sanat dünyasından isimler Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte Türkiye’nin pek çok yerinde başlayan eylemlere sosyal medya paylaşımlarıyla destek verdi. AKP iktidarının hukuku hiçe sayan uygulamalarını protesto eden yurttaşlar İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentler başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında sokak eylemleriyle direniyor.

Birçok sanatçı yaşananlara tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Sanatçılar boykot çağrısı yaparken polisin yurttaşlara yönelik uyguladığı orantısız şiddeti de eleştirdi. Kültür sanat dünyasından isimlerin sosyal medya paylaşımları şu şekilde:

Ayten Akbayram yakın zamanda yitirdiğimiz usta sanatçı Edip Akbayram’ın fotoğrafını paylaşarak, “Sevgilim bu günlerde yaşananları görmediğin için bahtiyarım, ancak gençliğin ve halkın direnişini göremediğin için çok üzgünüm” dedi.

Ezel Akay: Oğlum ve kız arkadaşı ve diğer arkadaşları Saraçhane’de gaz bombardımanına tutulmuşlar, polisler vahşice saldırıp bir çoğunu pataklamışlar, benimki karnına aldığı cop darbesiyle hastanede, tomografi çekiliyor.

Volkan Konak: Sevgili Ekrem İmamoğlu Dostum, futbol oynarken bile hep kaleci oldu, neden mi? Takım arkadaşlarına arkasını dönmemek için. Hayat boyu centilmenliğinden ve asaletinden ödün vermedi. Ekrem Başkan’a siyasette faul yapanlar utansın. Benim için her zaman çok kıymetli bir dostum olarak kalacaktır ve her zaman yanında olacağım.

Bülent Emrah Parlak: Onlar bir avuç, biz ise milyonlarız. Kaybedeceğimiz hiçbir şey yok ama kazanacağımız koca bir dünya vardır.

Melek Mosso: Bu ülkenin gençlerine ve milli iradeye güveniyorum. İçi karartmak yok, sizi seviyorum.

Şarkıcı Tarkan: İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor. Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel.

Suavi: Boykot fikri her kimden çıktıysa haklı, meşru ve onurlu bir tavır olur.

Kıvanç Tatlıtuğ: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Aleyna Tilki: Gençler sadece geleceğine güvenmek ve özgürlük istiyor. Olayları çarpıtıp kötüye kullanmaya çalışanlara meydan vermeyecek kadar da bilinçliler. Düşünce özgürlüğümüzü ve umut etme gücümüzü kimse elimizden alamaz.

Yalın: Demokrasi, herkese eşit hukuk ve adalet için dayanışma sandığına gittim. Tekrar söylemeli: “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!”



