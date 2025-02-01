‘Tek adama karşı sendika şart’

Emek Servisi

Emek Partisi (EMEP), “Barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş”’ kampanyasını önceki gün Kocaeli'deki Green Transfo fabrikasından başlattı.

Kampanyaya ilişkin duyuruda, Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı son veriler doğrultusunda ülkedeki 16 milyon 864 bin 733 işçiden sadece 2 milyon 524 bin 547’si sendika üyesi olduğu belirtilerek, sendika üyesi olanların da sadece 1 milyon 350 bini toplu sözleşme hakkından yararlanabildiğine dikkat çekildi.

Green Transfo’da grevdeki işçilerle yapılan açıklamada Genel Başkan Seyit Aslan “Tek adam iktidarının sermaye ile bizi sömürmesine karşı örgütlü bir mücadele vermeliyiz. Sendikal özgürlüklere sahip çıkmak için birleşmeliyiz” dedi.