‘Tek adam’ı yeneceğiz

Öncü DURMUŞ

CHP, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması sebebiyle Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı. Buluşmaya CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve büyükşehir belediye başkanları da katıldı. Kürsüye ilk CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çıktı. Çelik, halkın iktidara gerekli cevabı vereceğini söyledi. Bu sırada toplanan kalabalık, “Kurtuluş yok, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganlarını attı. Çelik, baskılarla, gözaltılarla halkın iradesine saldırıldığını vurguladı.

Çelik’in ardından kürsüye İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi. İmamoğlu sahneye çıkarken halk, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganını attı. “Ben utanıyorum” diyen İmamoğlu, Rıza Akpolat’ı gözaltına alanların utanmadığını vurguladı. İmamoğlu şöyle devam etti: “Neyle uğraşıyoruz? Yargının, adaletin uygulamalarının yerle bir olduğu dönem… Düşünsenize, kafasına estiği gibi hareket eden bir avuç yargı mensubu güdümlü talimatla, tabiri caizse, otoriter aklın ve anlayışın maşası gibi hareket etme bilinciyle siyasi müsteşarlık yaparken, hem de şehvetle yaparak milletin iradesini gasp etmeye çalışıyorlar.”

İktidarın muhalefetsiz bir Türkiye istediğini söyleyen İmamoğlu, “Aynen 2019’da İstanbul’daki seçimi kazandığımız, milletin kazandığı seçimi dün gibi hatırlıyoruz değil mi? Sakın hatırlatmayı unutmayın herkese. Onlar unutalım istiyorlar ama biz unutmayacağız. Neden biliyor musunuz? 13 bin 600 oyla kazandığımız seçimi, aynen şu cümlelerle reddetti Sayın Cumhurbaşkanı: ‘Sen 13 bin oyla İstanbul’u kazanacağını mı zannediyorsun?’ Halbuki seçim 1 oyla bile kazanır. Bu millet de 816 binle tokat attı. Dersini almadılar, millet beş yıl sonra 1 milyon kez tokat attı. Bu demokrasi tokadı hâlâ yetmedi. Hâlâ milletle, milletin iradesiyle uğraşıyorlar” diye konuştu.

EGEMENLİK MİLLETİNDİR

“Siyasetin minderi sandıktır, hakemi millettir” diyen İmamoğlu, kalabalığa şöyle seslendi: “Sanmasınlar ki sandığı dizayn etmelerine izin vereceğiz. Sanmasınlar ki rakipsiz seçimlere girecekler. Sanmasınlar ki rakiplerini kendileri belirleyecek. Millet ne derse o olacak. İşte herkes milletin karşısına çıkacak ve millet onların boyunun ölçüsünü alacak. Ne diyoruz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu haksız, hukuksuz, pervasız, pişkin, şehvetiyle beraber sadece bir kişiyi mutlu etme çabasını önüne koyan aklın bu yaptıklarına müsaade etmeyin. Tepkinizi gösterin. Yargımızı, adaletimizi sarsmalarına müsaade etmeyin. İnşallah bu günlerden kurtulacağız. Bir araya geleceğiz. Çünkü tek başına olmaz” dedi. Bu sırada toplanan kalabalık, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganını attı, İmamoğlu da eşlik etti.

CHP lideri Özgür Özel ise görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğunu hatırlattı ve Özer hakkında hâlâ iddianame hazırlanmamasına tepki gösterdi. Hâlâ delillerin bulunamadığını söyleyen Özel, “300 sanıklı davaya dört gün iddianame yazmayla övünenler, hâlâ, 75 günde tek sanıklı Ahmet Özer davasına bir iddianame yazamadılar” dedi. Özel, Tunceli Belediye Başkanı’nın da görevden alınması ve belediyeye kayyum atanmasını da hatırlatarak tepki gösterdi. CHP’li belediye başkanlarının başarı gösterdiğini, yoksulun, halkın yanında olduğunu vurgulayan Özel, “İktidarın arkasını döndüğü halkın yanındalar. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlara minnettarız” dedi. Bu sırada toplanan halk, “Güzel günler göreceğiz, güneşli günler” sloganını attı.

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YA SARAY’DASIN YA HALKIN İÇERİSİNDE

Toplanma alanı olarak gösterilen belediye önü, buluşma saatinden çok daha önce dolarken belediyeye giden sokaklar da sloganlar eşliğinde yurttaşlarla dolup taşmaya başladı.

Belediyenin hemen önündeki Aytar Caddesi kısa sürede trafiğe kapatılmak zorunda kalınırken bu dakikadan itibaren kitlenin ruhu bir belediyeye yapılan hukuksuzca operasyonu da aşar hale geldi.

Alandaki tüm konuşmalarımızda yurttaşlar, yapılan hukuksuzlukları da otoriter rejimin baskıcı politikalarını da en az kürsüde konuşan Özel ve İmamoğlu kadar dillendirdi. Saray rejiminin ülkede yarattığı felaketlerin bu açık halinin en büyük çıkarımı ise toplumun direniş potansiyellerinin hiç olmadığı kadar artık açığa çıkabildiğinin bir göstergesi oldu.

HALKIN RUH HALİ GEZİYİ HATIRLATTI

Bu anlamıyla Gezi dönemini anımsatan bir nüansa sahip bir miting geçti dün Beşiktaş’ta.

Ancak aynı zamanda ‘Ya hep beraber ya hiçbirimiz’ sloganlarıyla ‘Direne direne kazanacağız’ sloganlarının birbirine eşlik ettiği bir ortamda, halkın ‘artık yeter seslerinin’ bir çıkış kapısı aradığının görüntüleri de kaçınılmaz oldu.

70 yaşlarındaki Bilgin Duran isimli yurttaşın aktardığının altını çizmek bu havanın ne olduğunu anlamamıza yeterli bir örnek. Duran’a tek bir soru sorduk: ‘Bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?’

Üzerine aldığımız cevap da önce oldukça çok net oldu. “Ne olursa olsun bu saltanat rejimine geçit vermemek için buradayız” diyor Duran, hemen ekliyor ‘Ama bu yetmez’.

‘Yapılan hataları da konuşmamız lazım’ deyip şöyle devam ediyor Duran; “Bize bu kadar kötülük yapanlarla nasıl normalleşeceğiz? Hadi diyelim ki artık her şey olması gerektiği gibi gidecek. Ama ya bizlere bu zamana kadar yapılanlar. Televizyonda öldürüldüğünü gördüğümüz Ali İsmail’in hesabını sormayacak mıyız?”

Duran’a sorduğumuz tek bir soru karşılığında onun cümlesini bitirirken sorduğu soru da dünün özeti gibi oldu adeta.

Alandaki normalleşme eleştirileri bununla sınırlı da değil. Kime dokunsak rejime karşı büyüyen öfke artık somut ve gerçekçi adımları düşleyen cümlelere gebe oldu.

Alanda konuştuğumuz bir diğer yurttaş da şu ifadelerle kendini açıkladı: “Kırmızı kart yanlış olmayabilir. Biz buna zaten çok hazırız. Ama nasıl ne şekilde sorusu oldukça muallak. Erken seçimin beklendiği her an bu iktidar durmayacak daha fazla saldıracak bu kesin. O zaman biz kırmızı kart göstermeye de hazırsak bu iktidarı buna mecbur edecek bir yol olmadan ilerlenemez. Hele ki karşı mahalle diyerek bir yola çıkılamaz. Çünkü artık mahalle yok. Ya Saray’dasın ya halkın içerisinde.”

BİRLİK GÖRÜNTÜSÜ SAĞLANDI

Alandaki insanların bu yaklaşımı arasında kürsüye çıkan İmamoğlu kitlenin coşkunluğunu oldukça artırdı. Bir önceki gün yaptığı konuşmanın devamı niteliğinde sözlerine başlayan İmamoğlu, bir anlamıyla rejime meydan okuyup isim vermeden Erdoğan’ı yarışa davet edince yurttaşın sesleri de bir hayli yükseldi. İmamoğlu’nun ardından konuşan Genel Başkan Özgür Özel’in de ‘Hak hukuk adalet’ temalı konuşması mücadelenin yeni başladığı vurgusunu pekiştirdi.

Kitlenin yoğun katılımı eşliğinde özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyndan Karalar’a yoğun destek de dikkat çekerken tüm belediye başkanlarıyla oluşturulan görüntü uzun süre sonra yeniden bir birlik havası yarattı.

CHP’NİN SEÇİMİ

Alana yansıyan mücadele yeni başlıyor görüntüsü, normalleşme eleştirileri ve halkın rejime karşı artan öfkesi önümüzdeki dönemin muhalefeti açısından önemli bir veri sunuyor.

Yoksulluk, artan baskı ortamı, yaratılan hukuksuzluklar, eğitimden sağlığa toplumsal yaşama kadar rejimin yarattığı tahribatta ortada. Öyleyse dün Beşiktaş’ı yalnız bırakmayan binlerce yurttaştan görüldüğü gibi muhalefetin önümüzdeki dönem bir tercih yapma şansı var. Ya halkın bütün sorun ve taleplerini karşılayarak tüm dinamikleri harekete geçirecek bir programla yola devam edilecek ya da bu zamana kadar birçok kez yapılan sadece sandığa endeksli siyaset tarzıyla rejimin topyekün saldırıları karşısında ezilip gidecek.