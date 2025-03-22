Tek adamı yenmek için birleşelim

Tek adam rejimine karşı bugün Ankara’da halk yürüyüşü düzenlenecek. “Baskılara, yalanlara, hilelere karşı hep beraber mücadeleye! Ankara'da hep birlikte yürüyelim” açıklamasıyla duyurulan eylem için buluşma yeri Kolej Kavşağı olacak. Saat 14.00’da yürüyüşe başlanacak.

Yürüyüşe destek açıklaması yapan SOL Parti’den yapılan açıklamada, “Baskı ve yasaklarla; hile ve aldatmacalarla Erdoğan’a ömür boyu başkanlık yolu açılmak isteniyor. Parlamento ve demokratik kurumların ortadan kaldırıldığı, emperyalizme bağımlı faşist tek adam rejimi sürdürülmeye çalışılıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu şekilde, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi içinde, Cumhuriyet’in ilerici birikimleri yok edilerek kurulan siyasal İslamcı rejiminin, şimdi bir hilafet ve saltanat rejimi olarak kurumsallaştırılması hedefleniyor. Bu oyunu bozmak için birleşelim!

Hep beraber yürüyerek; Ülkemizi bu faşizmin karanlık cenderesinden kurtaralım! Türküyle Kürdüyle, Alevi’si Sünni’siyle tüm emekçiler olarak esas kurtuluşumuzun; haklarımızı ve özgürlüklerimizi kazanmamızın yolunu açmak için tek adam rejimine son verelim. Bütün halkların ayrımsız ve eşit yaşadığı; işçisi, köylüsü, emeklisiyle tüm emekçilerin insanca yaşama haklarına sahip olduğu, kadınların özgür ve korkusuz olduğu bir ülke kuralım.

Hep beraber yürüyerek, birleşerek başarabiliriz, haklarımızı ve geleceğimizi kazanabiliriz. Şimdi bir kez daha, sokaklarda on yıllardır yükselen o sesimizle, kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz! diyerek birleşme zamanı.”

Eğit-Der Genel Başkanı Tahsin Doğan da yürüyüşe katılacaklarını ifade ederek, “Biz bu yürüyüşe kitlesel olarak katılacağız ve katılmak zorundayız da. Bugün yaşadıklarımıza bakıldığı zaman, Türkiye’de bir rejim değişikliği noktasında hızla yol alınıyor. O yüzden bugün ne kadar kitleselle olabilirsek o kadar iyi. Eğitimciler olarak orada olacağız ve herkesi de bu yürüyüşe davet ediyoruz” dedi.

ÜLKEMİZ BATAKLIĞA SÜRÜKLENİYOR

KESK Şubeler Platformu adına konuşan Eylem Özlem Ergüven ise “Ülkemiz AKP iktidarının son hamleleriyle hiçbir yurttaşın can ve mal güvenliğini kalmadığı bir bir bataklığa sürüklenmektedir. 22 Mart’ta üyelerimizi, gençlerimizi, emeklilerimizi kısacası tüm yurttaşları Kolej Meydanı.2na bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ülkenin büyük bir saldırı altında olduğunu vurgulayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Seyit Ali Korkmaz şunları söyledi:

“Siyasi iktidar desteğini kaybettiğini her yeni anda, varlığını süründürebilmek için toplumsal muhalefetin üstüne var gücüyle saldırıyor. Onlar da biliyor ki bu rejim artık ülkeyi yönetemiyor. Ne yazık ki ülkemizde yaşananlar endişe verici bir durumdadır. 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en baskıcı, en otoriter dönemini yaşamaktayız. Ancak bizler ne bu umutsuzluğa ne bu karanlık ve zorbalığa teslim olmayacağız. Bu yüzden adalet demokrasi ve özgürlük için Kolej Kavşağı’nda buluşalım. Kurutuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

“Demokrasi yoksa, hukukun üstünlüğü yoksa ekmek, aş da yok” diyen Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Ali Rıfat Temel de şöyle konuştu: “Biz de sendika olarak katılma kararı aldık. Bu çağrı çok değerli ve yerinde. Ülkemizdeki antidemokratik uygulamalara karşı güç birliği yapmak gerekiyor.”

Öte yandan düzenlenecek yürüyüşe DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyonu, Ankara Tabip Odası da çağrı yaptı. Yapılan çağrıda “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” denildi.