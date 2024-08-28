Tek adamla değil, ortak akılla

Politika Servisi

Tüzük Kurultay'ına hazırlanan CHP yönetimi kamuoyuna mesajını İstanbul'dan verdi. İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı üç eski genel başkanla birlikte CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP değişecek ve Türkiye değişecek” diyerek sözlerine başladı.

İmamoğlu konuşmasında parti içinde devam eden tartışmalara de değinerek “CHP olarak ortak aklı ve milletin vicdanını hakim kılmak için inanıyorum partimiz en iyi şekilde hazırlanıyor. Bu hazırlık bir iktidar hazırlığıdır. İçe dönük halktan uzak gündemlere ayıracak tek bir dakikamız bile yoktur” diyen İmamoğlu, “Birbirimize vakit ayıralım, konuşalım, halleşelim, helalleşelim ama bütün bu konuşmalar kendi içimizde ve aramızda suhuleti sağlamak iş birliğini oluşturmak adına kaliteli bir süreç şekliyle ilerlesin. Kamuoyuna farklı yönleriyle yansıyarak milletimizin temel gündemini sağa sola esnetecek bir biçimde gündemi meşgul etmemesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

YÖNETMEYE GELİYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan CHP lideri Özgür Özel parti iç demokrasinin vazgeçilmez ilkeleri olduğunu anımsatarak ”Toplumların anayasaları neyse siyasi partilerin de anayasaları, iç sözleşmeleri olan tüzükleri demokratik olmadan söylenecek hiçbir sözün önemi yok” diye konuştu.

İktidarın CHP içinde tartışma beklediğini söyleyen Özel, “Birileri bekliyor ki kendi içimize dönüp onların yakasını bırakacağız. Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız... Yok öyle yağma” dedi.

Özel CHP'nin iktidara yürüdüğünü belirterek ”CHP, Türkiye'nin birinci partisidir. Çünkü 31 Mart günü devlet ile millet yarışmış; millet ve milletin adayları kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

Özel sözlerini şöyle bitirdi: “Devleti 22 yıldır liyakatsizce yönetenler, yıpratanlar, perişan edenler bir yanda dururken; günü geldiğinde sanki her şeyin sorumlusu bizmişiz gibi kendilerini bir tarafa çekmelerine izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Biz yeniyi, değişimi, ikinci yüzyıldaki yeni Türkiye anlayışını, siyaseti içeride ve dışarıda doğru okuyarak, kimselerin peşine takılmayarak kendinden emin, örgütüne güvenen, milletine sahip çıkan bir anlayışla altı oktaki her bir ilkeyi bu çağda olması gerektiği gibi geçmişini sahiplenip bugününe doğru yorumlayarak hep birlikte ilerleyeceğiz ve bir kez daha kimsesizlerin kimsesi olduğunu; onun da CHP olduğunu milletimize anlatacağız, onlarla birlikte iktidara ulaşacağız. Tarihi sahiplenen, oradan doğru dersler çıkaran perspektif ile ilerliyoruz."

Özel'in Kurultay öncesi İstanbul'da üç eski genel başkan ve İmamoğlu ile gerçekleştirdiği trafiğin ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. “Aktif siyasetin içindeyim” diyen Kılıçdaroğlu ile Özel'in yapacağı görüşme Kurultay'ın gidişatında da önemli olacak.