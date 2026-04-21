Tek başına iktidar oldu, AB ve Moskova kutladı

Bulgaristan’da kritik parlamento seçimlerinin galibi, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu “İlerici Bulgaristan” koalisyonu oldu. 2021’den bu yana 8’inci seçimin yapıldığı ülkede Radev’in partisi, yüzde 44,6 ile ilk sırayı alırken en yakın rakibine 30 puandan fazla fark attı. Parlamentodaki 240 sandalyenin 135’ini kazanan İlerici Bulgaristan, 19 yıldan bu yana ilk kez tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa sahip olan parti oldu.

Avrupa’nın yakından takip ettiği seçiminin galibi Radev’in Avrupa Birliği (AB) politikalarına "temkinli" yaklaştığı bilinirken, "Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarıyla dikkati çekmişti. NATO ve AB üyesi Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla Avro Bölgesi’ne katıldı. Radev, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada ise Bulgaristan’ın “Avrupa yolunda ilerlemeye devam edeceğini” vurgularken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB konseyi Başkanı Antonio Costa, Rudev’i tebrik etti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise “Sorunları diyalogla çözmeye hazır olduklarını belirten Avrupalı liderlerin sözleri hoşumuza gidiyor” dedi.