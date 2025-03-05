‘Tek Başına’ KÜLT’te seyirciyle buluşuyor

Kültür Sanat Servisi

Başrolünde İlhan Şen’in yer aldığı 'Tek Başına' 6 Mart'ta saat 19.45’te Ankara’daki KÜLT Kavaklıdere Sineması’nda ekip katılımlı özel bir gösterimle izleyicilerle buluşuyor.

Kadrosunda Ümit Beste Kargın, Renan Bilek, Barış Gönenen, Yasemin Szawlowski ve Nejat Yavaşoğulları gibi isimleri barındıran film, hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Alışılmış film galalarından farklı bir atmosfer yaratmak isteyen ekip, katılımcılara bir sürpriz yapıyor: KÜLT Kavaklıdere’deki bu özel gösterime takım elbise ile katılmak yasak!