Tek başına yaşadığı gecekonduda ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gecekonduda tek başına yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Dilaver Yılmaz isimli şahıs, evinde ölü bulundu.

Vatandaşların yardımıyla yaşamını sürdürdüğü bildirilen Yılmaz’ın cenazesi adli tabibin incelemesinin ardından oğluna teslim edildi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi 55/2 adresinde bulunan gecekonduya gelen 112 sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yapmış oldukları incelemede yaşamını yitiren şahsın adının 61 yaşındaki Mustafa Dilaver Yılmaz olduğunu, gecekonduda tek başına yaşadığını ve çalışmadığı için vatandaşların yardımıyla yaşamını sürdürdüğünü belirledi.

Mustafa Dilaver Yılmaz’ın cenazesi, adli tabibin yaptığı kontrolün ardından polislerin telefonla ulaşarak olay yerine çağırdığı oğluna teslim edildi.