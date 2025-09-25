Tek beklentimiz ‘iyi hal’ uygulanmasın

Ebru ÇELİK

İstanbul Küçükçekmece’de 2 yıl önce boşanma sürecindeki Gülşen Obut’un annesi Fato Kaya’yı katleden ve iki kardeşini de yaralayan Kadir Obut’un ağırlaştırılmış müebbet istemi ile yargılandığı dava bugün saat 11.00’de Küçükçekmece 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. Dava öncesi BirGün’e konuşan Fatoş Kaya’nın kızı Sevim Kaya, adalet istediklerini ve sanığın gereken cezayı alması gerektiğini söyledi. Ailenin avukatı Duygu Eroğlu ise şunları kaydetti:

“Tek beklentimiz sanığın iyi hal almaması ve gereken yaptırımın uygulanmasıdır. Toplumsal cinsiyet adaletinin sağlanmasının ve kadın katliamlarının önüne geçilmesi ancak bu şekilde olacaktır.” Boşanma sürecindeki kadını görmek bahanesiyle Fato Kaya’nın Halkalı’daki evine giden ve çıkan tartışmada 80 yaşındaki Kaya’yı katleden, Mehmet Kaya ile Ayten Kaya’yı yaralayan Kadir Obut ile ilgili savcılık mütalaasında, her bir eyleminden ayrı ayrı cezalandırılması talep etmişti.

Sanığın katlettiği Fato Kaya’ya yönelik “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ayten Kaya’ya yönelik “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 ila 20 yıl arasında, Mehmet Kaya’ya yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 ila 15 yıl arasında ve ayrıca ateşli silah kullanma suçundan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemişti.