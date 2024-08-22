Tek bildiği araziye çökmek

Maraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan illerden olan Hatay’da Kırıkhan’dan Antakya’ya, İskenderun’dan Defne’ye birçok yurttaşın hakkı bir bir gasbediliyor. Cebike Mahallesi’nde yurttaşların arazisi bir yandan imar değişikliği yapılarak ellerinden hukuksuzca alınırken diğer yandan TOKİ’ye yol yapılacağı gerekçesiyle arazilerine girilerek zeytinlikleri talan ediliyor. Barınma sorununun çıkmaza girdiğini kaydeden yurttaşlar sadece hakkını istiyor.

İskenderun’un Cebike Mahallesi’nde Devlet Hastanesi inşaatı ve TOKİ konutları başta olmak üzere kamu projeleri için imar değişikliği yapıldı. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan imar planı yurttaşları hak kaybına uğrattı. Bazı köylülerin arazileri parçalara bölündü. Arsalar, parsel içinde onlarca kişinin ortak olduğu hisseler şeklinde bile paylaştırıldı. Bazı köylülerin arazileri alınarak başka yerlere gönderildi. Sürece dâhil edilmeyen bölge halkı, itiraz dilekçesi yollasa da yanıt dahi alamadı.

Yurttaşların Bakanlığa ilettiği son dilekçede, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 16. ve 18. maddeleri işaret edilerek yapılan işlemin hukuksuz olduğu belirtildi. Öte yandan hazırlanan planın usulsüz olduğunu söyleyen yurttaşlar, İdare Mahkemesi’ne dava açtıklarını ve açmaya devam edeceklerini kaydetti.

KAMU YARARI YOK

CHP İskenderun İlçe Başkanı Av. Hüseyin Derin, kamu yararı gözetilmediğini belirterek şunları söyledi: “İmar değişikliği yapılmasındaki amaç konut ihtiyacının olması ve ihtiyacın giderilmesi olarak gösterildi. Ancak bu değişiklik yurttaşa bilgi verilmeden, icazet verilmeden yapıldı. Örneğin, yüzde 45 oranında bir imar değişikliği yapıldı. 100 metrekaresi varsa 45 metrekaresi gitti. Ciddi bir hak kaybı yaşanıyor. Bazı köylüler ise yerleri alınarak başka yerlere gönderiliyor. Normalde emsale uygun en yakın yerde verilmesi gerekirken bu şekilde yapılmıyor. Tebliğ dahi edilmiyor. Oradaki köylüler, baba evlerinde farklı kişilerin adının geçtiğini öğreniyorlar. Kendi taşınmazlarını sorguladıklarında da çöplüğün içinde, kayalıklarda, ormanlık alana doğru giden yerde olduklarını tespit ediyorlar. Bazılarına da aynı parsel içinde 87 kişinin ortak olduğu hisseler şeklinde bir paylaştırma yapılıyor. Kamu yararı gözetilmiyor. Girişimleri ise sonuçsuz kalıyor.”

‘TALAN TAMAMEN ONLARIN TERCİHİ’

İskenderun’daki Çebike Mahallesi’nde ve Defne ilçesindeki Ballıöz, Çekmece ve Toygarlı mahallelerinde zeytin ağaçları TOKİ binalarına yol yapmak için talan edildi. Cebike Mahallesi’nde otobandan çıkış verilerek TOKİ binalarına ulaşım sağlamak amacıyla yurttaşın binlerce zeytin ağacı kesildi. Yurttaşlar yetkili mercilere dilekçeler yazsa da yanıt alınamadı. Belediye; herhangi bir çalışması olmadığını bildirirken, Karayolları Genel Müdürlüğü ise kamulaştırma yapmadığını belirtti. Yurttaşlar binlerce zeytin ağacının talan edilmesinin ardından yapılmaya çalışılan yola tepkili.

NÖBET TUTUYOR

Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi’nde de “Zaten kamulaşacaktı” denilerek “kamulaştırma işlemi yapılmadan” tapulu arazilerdeki zeytin ağaçları sökülen Çiğdem Arslan 34 gündür aralıksız nöbette. Alana çeşitli parti temsilcilerinin geldiğini ve toplantı yaptıklarını anlatan Arslan, ağaç kıyımı yapılmadan güzergâh çizilebileceğini söyleyerek ‘‘Kaymakam’ın söylemine göre, bu yol Serinyol’a kadar gidecek. Yani sayısız ağaç katliamı yapılacak. Birçok köyü delik deşik edecekler. Burada alternatif 2 yol daha var. Ancak yol varken ağaç katliamını tercih ediyorlar. Tarıma da zarar verecek bu durum. Biz bu talanı kabul etmiyoruz” dedi.