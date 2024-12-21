Tek binada 3 okul

Ada Sude ATAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) plansızlık politikaları sonucu birçok ilde tek bir binada üç ayrı okul eğitim veriyor. Bunun son örneği ise Balıkesir’de yaşandı. Birinci derece deprem bölgesinde bulunan kentte 2020 yılında yıkım kararı verilen Naim Süleymanoğlu İlkokulu ve Namık Kemal İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu öğrencileriyle aynı binada eğitim veriyor.

Balıkesir’de 2020’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim binalarında yapılan kontroller ve değerlendirmeler sonrasında belirlenen 51 binanın yıkılmasına ve yerine yenilerinin yapılmasına karar verilmişti. Ancak yeniden yapılması planlanan birçok eğitim binası hâlâ bitmiş değil. Bu okullardan biri de Naim Süleymanoğlu İlkokulu. Okul, 2010 yılında verilen yıkım kararının ardından 2020 yılında boşaltılarak Yunus Emre Ortaokulu binasına taşınırken okul binasının tamamlanmadığı öğrenildi. Yıkım kararının ardından yaklaşık 5 yıl önce yıkılan Namık Kemal İlkokulu’nun ise inşaatının hâlâ başlamadığı ortaya çıktı.

HER KATA BİR OKUL

Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin, Altıeylül ilçesindeki Yunus Emre Ortaokulu binasını ortak kullanan iki ilkokulun eski binalarının yıkıldığını belirtti. Şahin “Yıkılan okullara ilişkin ne bir bina yeri var ne de akıbetlerine dair bilgi. Aynı binada bulunan ve eski adı Edip Gürcün olarak bilinen Naim Süleymanoğlu İlkokulu’nun ise inşası yüzde 90 oranında bitmiş durumda, öğrencilerin yeni okul binalarına muhtemelen ara tatilde taşınacağı söyleniyor. Okulun tabelasını kaldırdılar ama öğrenciler hâlâ orada eğitim görüyor” dedi.

Bu sorunun Balıkesir’in diğer bölgelerinde de yaşandığını söyleyen Şahin şunları söyledi: “Susurluk’ta da bir binada 3 okul eğitim veriyor. Bir ortaokul binasında imam hatip lisesi ve kız meslek lisesi var ve her kata bir okul durumu söz konusu. Yine Susurluk’ta 5 Eylül İlkokulu binasında da 3 tane okul bulunuyor. Pandemiden önce yapılan deprem etüdünde hasarlı çıkan ya da güçlendirme verilen birçok okula maalesef bu 2-3 yıllık süre içerisinde tek bir çivi dahi çakılmadı. 6 Şubat depremleri olunca da bazı binaları apar topar tahliye ettiler. Ama birçok binanın henüz akıbeti belli değil.”

Gürbüz Şahin

Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı

TABELA İNDİ, SORUN ‘BİTTİ’

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, yaşananlara karşı üretilen “çözüm”ün binadaki üç okul tabelasından birinin indirilmesi olduğunu söyledi. Konuyu daha önce TBMM’de gündeme getiren ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması istemiyle de bir soru önergesi veren CHP’li Sarı “Sorunları tabelaları kaldırarak çözemezsiniz” dedi.

Sarı şöyle konuştu: “MEB bir çözüm aramış ve çözümü bulmuşlar. Böyle bir Milli Eğitim Bakanı olan bir ülkede çözüm de böyle olur; tabelayı kaldırmışlar. Gözlerinizi kapatınca sorunlar çözülmüş olmuyor. Sizin bugün burada yaptığınız çözüm tabelayı kaldırmak mı? Sizin çözümünüz, bu mantıkla yapacağınız eğitim hiçbir sorunu çözmez.”