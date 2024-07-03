Tek bir oy Le Pen’e gitmesin

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Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin genel seçimlerin ilk turundan zaferle çıkmasının ardından hükümet, aşırı sağcıların iktidara gelmesini önleme stratejisi konusunda ikiye bölündü.

Fransız basınına göre, Kabinede seçim taktiği konusunda bölünme gün yüzüne çıkarken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un solun güçlü olduğu yerlerdeki merkez sağ adayların yarıştan çekilmesi gerektiğini söylemesi kriz çıkardı. 7 Temmuz'daki ikinci tur için "Tek bir oy bile aşırı sağa gitmemeli" diyen Macron’un “sol”a oy çağrısı bazı bakanların itirazlarına neden olurken bazı bakanlar da destekledi.

Maliye Bakanı Bruno Le Maire, seçimde ikinci sıraya yerleşen Halk Cephesi üyesi Boyun Eğmeyen Fransa lideri Jean-Luc Mélenchon'un aşırı solcu bir siyasetçi olduğunu ve en az aşırı sağ kadar tehlikeli olabileceğini iddia etti. Eski başbakanlardan Edouard Philippe de sola oy vermeye şiddetle karşı çıktığını açıkladı. Başbakan Gabriel Attal ise Macron’u destekleyerek aşırı sağcıların mecliste salt çoğunluğu sağlamasını engellemek için her yolu denemeleri gerektiğini söyledi.

Ulusal Birlik iktidarını önlemek için merkez-sol ittifakı ülkede tartışmalara yol açarken bazı adaylar, aşırı sağa karşı kazanma şansını artırmak için yarıştan çekilme kararı aldı.

Boyun Eğmeyen Fransa lideri Jean-Luc Mélenchon, Halk Cephesi ittifakının aşırı solu önleyecek tek güç olduğunu söyledi.

İlk tur sonuçlarına göre aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 33 ile rakiplerini geride bıraktı. Komünist, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşti. Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 civarında oyla üçüncü sırada yer aldı.