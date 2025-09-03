Tek çare mücadeleyi büyütmek

Toplumsal rıza üretemeyen Saray yönetimi baskıyla ayakta kalmaya, yargı sopasıyla muhalefeti susturmaya ve sürekli savunma pozisyonunda bırakmaya çalışıyor. 19 Mart operasyonları dalga dalga devam ederken Kurultay Davası’ndan İBB operasyonlarına yönelik hazırlanma aşamasında olduğu belirtilen iddianameye kadar muhalefete karşı hamle üstüne hamle yapan Saray yönetimi son olarak gözünü CHP İstanbul İl Yönetimi’ne dikti.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ne yönelik, “Demokrasiye darbe” olarak nitelendirilen bir yargı kararına imza atıldı. 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi’ne yönelik karar, Özlem Erkan’ın mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesi kapsamında açılan dava ile alındı. Şikayet dilekçesinde, delegelerin oylarını para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiği öne sürüldü.

ŞİKÂYET DİLEKÇESİ

Kongrede seçilen yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına yönelik kararın alındığı mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde, özetle şu ifadelere yer verildi:

"8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yöneticilerin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, önceden seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu’nun tedbiren göreve iadesine veya mahkemece uygun görülecek geçici kurulun atanmasına, CHP Merkez Yönetim Kurulunca başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ederim."

MAHKEME KARARI

Dosyayı karara bağlayan İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına hükmetti.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmeleri yönündeki kararını açıkladı. Öte yandan mahkeme, İstanbul’da yapılacak ilçe ve il kongreleri seçim çalışmalarını da tedbiren durdurdu. Kararın ardından görevi kabul edip etmeyeceği merakla beklenen Gürsel Tekin, görevi kabul edeceğini duyurdu. Görevi, “Hukuk ne diyorsa onu yaparım” diyerek kabul edeceğini duyuran Gürsel Tekin, “Dört ilçe başkanıyla göreve geldik. Partimize 40 yıldır hizmet veren insanlarız. Partimizi ayakta tutmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Davacı olanlar bizim ismimizi vermiş, o yüzden biz atandık” ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİ DARBESİ

Kamuoyunda infial yaratan kararın ardından CHP’den ilk açıklama, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer’den geldi. Taşcıer yaşananları, “Yargı aracılığıyla darbe” olarak nitelendirerek, özetle şunları kaydetti:

"Bir siyasi partinin seçimleri iki yıl önce neredeyse yapıldı. Herhangi bir itiraz olmaz sadece iddialar üzerine, ‘Mıştım, vermiştim’ söylemleriyle bir siyasi partinin kongresinin iptal edilmesi sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan bir darbe değil, demokrasisine yapılmış bir darbedir. Tüm partileri yakından etkileyecek bir süreç. Demokrasiden nasibini alan herkesin bu karara karşı durması lazım."

CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik kararın ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. İddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Özgür Çelik’in de aralarında olduğu 10 kişi hakkında üç yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MÜCADELE KARARLILIĞI

Kararın CHP Genel Merkezi’ne ulaşmasının ardından parti yönetimi olağanüstü toplandı. CHP lideri Özgür Özel başkanlığında bir araya gelen CHP MYK’de, kurultaya yönelik kararın yanı sıra yeni dönemin yol haritası da tartışıldı. CHP’liler, “Demokrasiye darbe” olarak nitelendirdikleri kararın CHP’yi yolundan döndüremeyeceğini belirterek, “Mücadele kararlılığımız daha da büyüyecek” diye konuştu.

15 EYLÜL’DE NE OLACAK?

Kararın ardından gözler, 15 Eylül’de görülecek ana kurultay davasına çevrildi. CHP kulislerinde konuşulana göre, ana kurultay davasında da benzer bir karar çıkması öngörüldü. Bu kapsamda, yalnızca parti yönetiminin görevden tedbiren uzaklaştırılabileceği ve önceki yönetimin partinin başına getirilebileceği savunuldu. Bazı parti kurmayları, ana kurultay davasının sürüncemede bırakılarak, “CHP üzerinde bir kılıç gibi sallandırılacağını” dile getirdi.

Kararla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen İstanbul il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri ve il disiplin kurulu üyelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırmalarına dair karar CHP’li bir kısım delegelerin açtığı dava üzerine verilen ihtiyati tedbir mahiyetinde bir karardır” denildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Tunç açıklamasında özetle, “Yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

∗∗∗

DÖRT BİR YANDAN KUŞATMA

Muhalefetin, ülkenin her geçen gün derinleşen yoksulluk, geçim sıkıntısı ve işsizlik gibi yakıcı sorunlarına enerji harcamasını istemeyen iktidar onu sürekli savunma ve kendini açıklama pozisyonunda tutmayı hedefliyor. İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınması ve önümüzdeki dünlerde görülecek Kurultay iptali gibi davalar da sınırlarını rejimin belirleyeceği bir hatta, Ankara’ya sıkışan bir siyaset yapması istenen CHP’nin üzerinde sopa olarak bekletiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de İBB operasyonlarına ilişkin iddianamede ekim ayını işaret etti. Öte yandan Meclis’teki çözüm komisyonu çalışmaları sürerken diğer yandan da Meclis’e DEM Parti ve CHP’li vekiller hakkında dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin fezlekeler gelmeye devam ediyor. İktidar, havuç ve sopa taktiği ile siyaseti konsolide etmeye, bir bütün olarak da muhalefeti etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

Önümüzdeki haftalarda muhalefetin neyle karşı karşıya olduğunu hatırlayalım:

EYLÜL DAVALARI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin eylül ayında üçü öğrencilerin olmak üzere toplam 14 davası olduğunu duyurarak, söz konusu davalara tepki gösterdi. Partisinin hukuk komisyonunun mücadele etmeye devam edeceğinin altını çizen Çelik, Türk yargısının siyasi operasyonlarla meşgul edildiğini vurguladı. Söz konusu davalar ise şöyle:

• Beykoz Belediye Davası

• Saraçhane 100. Gün Tutuklu Öğrenciler ve Gazeteciler Davası

• Özgür Özel’e Saldırı Davası

• İstanbul Barosu YK Üyeleri Davası

• 19 Mart Saraçhane Öğrenci Davası

• Ekrem İmamoğlu Diploma Davası

• Cem Aydın-Akın Gürlek Davası

• 19 Mart Saraçhane Öğrenci Davaları

• Kurultay İptal Davası

• Kalender Özdemir/Şükrü Genç Davası

• Belediye Meclis Üyeleri Kent Uzlaşısı Davası

• 19 Mart Saraçhane Öğrencileri Davası

• Özgür Çelik Çağlayan Basın Açıklaması Davası

• Ekrem İmamoğlu Bilirkişi Davası

MECLİS’TEKİ FEZLEKELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da aralarında bulunduğu 6 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler önceki gün TBMM Başkanlığına gönderildi. Cumhurbaşkanlığı tezkereleriyle Meclis’e ulaşan fezlekeler, milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasını içeriyor. Toplam 11 fezlekeden 4’ü Özel’e, 2’si CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’a, 2’si TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a ait. Ayrıca CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan ile İYİP Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban hakkında da fezlekeler bulunuyor.

İBB İDDİANAMELERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu İBB dosyasıyla ilgili "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası" ifadesini kullandı. Gürlek, iddianame için ekim ayını işaret etti. Gürlek, önceki gün İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin soruları yanıtladı. İlk olarak belediye başkanlarının tutuklu olduğu soruşturmalara ilişkin; eylül ayında Aziz İhsan Aktaş iddianamesini, ekim ayında ise İBB yolsuzluk iddianamesini tamamlamayı hedeflediklerini de söyledi.

Beykoz Belediyesi’ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan ve hakkında 67 yıl 3 ay hapis istemiyle dava açılan Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilk kez hakim karşısına çıktı. Köseler, savunmasında "Soruyorum, bu iddianameyi hazırlayanın hiç mi vicdanı yok?” diye sordu.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 27 Şubat’ta saat 04.00 sıralarında evi basılarak gözaltına alınmıştı. İlk duruşma ise dün İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Hakan Kılıç Konferans Salonu’nda yapılıyor. Bazı tutuklu sanıklar duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, aralarında Köseler’in de bulunan kişiler ise tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi. 183 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkan Köseler, salona girerken alkışlarla karşılandı.

Köseler savunmasında şu ifadeleri kullandı: Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum: İfadelerde yönlendirme söz konusudur ve bu doğru değildir. Hakkımda ifade veren kişi, ‘Ben bu şahıslarla aynı ortamda hiç bulunmadım’ diyor. Bu kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Kendini gizleme çabası içindedir.”

Beykoz Davası bugün ve yarın da devam edecek.

∗∗∗

VERİLEN KARAR MEŞRU DEĞİLDİR

Ankara Barosu CHP İl Yönetimine ilişkin alınan kararın hukuksuz olduğunu dile getirdi. Barodan yapılan açıklamada “Asliye hukuk mahkemeleri, siyasi parti kongrelerine ilişkin karar vermeye yetkili değildir” denildi.

Yargıyı siyasallaştıran iktidarın meşru olmadığını belirten açıklamada şu ifadeler yer aldı:

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresinin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildiği, kongrede seçilen üyelerin görevden uzaklaştırıldığı ve İstanbul İl Yönetimine tedbiren geçici kurul atandığı öğrenilmiştir. Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca kongreler ilçe seçim kurulu hâkimi gözetiminde yapılır ve verilen kararlar kesindir. Söz konusu kararlar, yalnızca Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılabilir. Bu çerçevede asliye hukuk mahkemelerinin verdiği iptal kararları açık bir görev gaspıdır ve yok hükmündedir. Yargının siyasetin baskısı altında parti iradesine müdahale etmesi, hukuk devletini yok etmekte ve demokrasiyi ağır biçimde yaralamaktadır. Ankara Barosu olarak ilan ediyoruz: Hukuku gasp eden hiçbir kararı, yargıyı araçsallaştıran hiçbir iktidar meşru saymıyoruz. Savunma makamı, yurttaş iradesinin ve demokrasinin yanındadır”

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Karayalçın, da yasaların işlemediğine vurgu yaptı. Karayalçın, "Yasalara göre bir tavır sergilenmiyor. Davaya bakılmadan dosya üzerinden karar veriliyor. 15-20 gün içinde her şey karara bağlanmış. Biz bu partiyi kapattırmayız. Biz bu partiyi kayyuma teslim etmeyiz. Çok yanlış yapıyorlar. Bakın borsa yeniden çöktü. 19 Mart’ı yeniden yaşayacaklar, yaşatıyorlar, Türkiye’ye yazık ediyorlar ama biz yılmayacağız. Biz ayaktayız, kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İnan Güney, Özgür Çelik, Rıza Akpolat

∗∗∗

DEMOKRATİK ÜLKE İÇİN BİRLEŞELİM

CHP İstanbul İl Yönetiminin görevden alınmasının ardından ülkede tepkiler yükseldi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "CHP ve Türkiye’de mevcut azınlık iktidarının hizalanmayan her kurum 360 derecelik bir saldırı altındadır" dedi.

Çelik, "Alınan karar CHP’nin yürüyüşünü durdurma çabasıdır. 300 gündür bu topraklar büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya. Bu tür kararlarla CHP’nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Millet ayaktadır, milletimizle beraber mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

YOK HÜKMÜNDE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Siyasallaştırılmış yargının bu kararı yok hükmündedir. Siyaseti, adliye koridorlarında dizayn etmek isteyenlere karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. İstanbul’un iradesine, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz."

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum atanmasına ilişkin açıklama yapan SOL Parti ise kararı “19 Mart darbesinde yeni bir aşama” olarak nitelendirdi. Parti tarafından yapılan açıklamada, iktidarın yargı eliyle muhalefeti baskı altına almaya çalıştığı vurgulandı.

SOL Parti, AKP ve MHP iktidarının muhalefeti yargı ve Truva atlarıyla dizayn etmeye çalıştığını belirterek bu sürecin seçimleri göstermelik hale getiren bir rejim inşasının parçası olduğunu kaydetti.

Tüm demokratik muhalefet güçlerine çağrıda bulunan SOL Parti, “tek adam rejiminin” oyunlarına ortak olunmaması gerektiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu karar aynı zamanda Meclis’te Komisyon eliyle sürdürülen ve çözüm diye ileri sürülen yeni sürecin de kendi iktidarlarını sürdürmek için bir aldatmacadan başka bir şey olmadığının en büyük kanıtıdır. Tüm demokratik muhalefeti, ilerici güçleri hiçbir meşruluğu kalmamış tek adam rejiminin iktidar oyunlarının parçası olmaktan uzak durmaya, barışı, laikliği ve özgürlüklerimizi kazanacağımız gerçekten demokratik bir ülke mücadelesinde birleşmeye çağırıyoruz.

AKP-MHP GEREKEN CEVABI ALACAK

SOL Parti bu kayyum dayatmasına karşı 19 Mart’tan bugüne kadar olduğu gibi, CHP ile dayanışma içinde olacak, tüm toplumsal muhalefetle saray rejimine karşı birleşik bir mücadeleyi örgütlemek için var gücüyle çalışacaktır. Herkes bilmeli ki yoksulluğa ve açlığa mahkûm edilen, en temel insani hakları ellerinden alınan Kürdüyle, Türküyle ezilen emekçi milyonlar AKP ve MHP iktidarına gereken yanıtı mutlaka verecektir”

DEM Parti açıklamasında ise "Bu uygulamalara derhal son verilmelidir. Yargı artık siyaset alanından elini çekmeli, kayyumcu zihniyet terk edilmelidir" denildi.

∗∗∗

BAHÇELİ’DEN SDG’YE OPERASYON TEHDİDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu Bahçeli, “CHP havlu atmış, siyasi komaya girmiştir. CHP’nin sonu karanlık, itibarı sıfırdır” dedi.

MHP Lideri Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Çetin ile bir araya geldi. (Fotoğraf: AA)

Suriye’deki gelişmelere ilişkin de konuşan Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti komşu coğrafyalarda oldubittilere müsaade etmeyecek güç, caydırıcılık, kabiliyet ve yetenektedir. SDG/YPG’nin Suriye yönetimi ile 10 Mart 2025 tarihinde imzaladığı mutabakat zaptına riayet ve gereğini harfiyen yapması, aksi halde Ankara ile Şam’ın ortak iradesiyle askeri müdahalenin kaçınılmaz hale geleceği herkesçe bilinmelidir. Sözün yapamadığını yeri gelirse nice kahramanlık sahneleri başaracaktır. “Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge” hedefi tarihin, kardeşlik hukukunun, kader ortaklığının, hiç kuşkusuz üzerinde yaşadığımız geniş coğrafyanın diriliş ve toparlanış kararıdır.

Bu kararı tahrip etmeye, temelinden dinamitlemeye kalkışanlar buna pişman edilecektir. Kürt kardeşlerim oynanan oyunun bilincindedir. Üstelik hiçbir Kürt kardeşim Siyonizm’in avucuna düşmeyecek, soykırımcıların telkin ve göz boyayan vahşi hesaplarına kurban verilmeyecektir. Suriye’de yaşayan Türkmenler, Kürtler, Araplar ve diğer unsurlar kardeşimizdir ve kurulan tuzaklar el birliğiyle kırılıp atılacaktır” ifadelerini kullandı.