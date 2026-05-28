Tek çaremiz var o da direnmek

HABER MERKEZİ

Manisa’da bayram namazı sonrası konuşan CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası gündeme gelen “Yeni bir parti kuracak mısınız?” sorusuna “Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok” yanıtını verdi. Özel, CHP’lilere “Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin” çağrısında bulunarak kurultay yapılmasını istedi.

TEK TEL DÖKÜLDÜ

Özel’in açıklamaları şöyle devam etti: “Parti olarak zor günlerden geçiyoruz. Maalesef dünya siyaset tarihinde olmayan bir şey oldu. Üzerine yapılan üç kurultaya rağmen, bugünkü iktidarı rahatsız eden bir muhalefet anlayışımız olduğu için, 47 yıl sonra partimiz birinci parça olduğu için, 24 yıl sonra AK Parti ilk kez yenildiği, ilk kez ikinci parti olduğu için hedefe konulduk, ağır saldırılar altında kaldık. Ve bir dizi iftira daha ceza davasında görüşülmekte ve her biri tel tel dökülmekteyken bir yandan birileri tuttu ve partinin yönetimini değiştirmeye çalıştı.

BU HATAYI YAPMAMALI

Bu da siyasi hayatımızda büyük bir travma. Bu konuda kararın alındığı günden bugüne kadar tüm siyasi partiler bu kararı kınadılar. Dayanışma gösterdiler, geldiler ziyaret ettiler. Dün İzmir’i, Manisa’yı gördünüz. Manisa’da biz bayramlaşma niyetiyle sokaklarda ilerlerken vatandaşın tepkisini, sahiplenmesini gördünüz. Bundan sonra ümit ediyorum Türkiye siyaseti bu yanlıştan elbette bir şekilde hukuki mücadeleyle kurtulacağız, siyasi mücadele ile kurtulacağız. Bir şekilde ülkede artık insanların canına tak etmiş. 20 bin lira emekli maaşına emekliler mahkum edilmiş. Asgari ücretliler bir kira kadar asgari ücret bile almıyorlar. Ya aç kalacaklar ya sokakta kalacaklar. Çiftçilerin durumu herkesten berbat, ortalama çiftçi geliri yıllık 19 bin liraya düşmüş durumda. Borçlar ödenemiyor, faizin üstüne faiz biniyor, hacizler var. Esnaf kan ağlıyor, gençler umutsuz, bu şartlar altında bizim bu iktidarı değiştirmek tek çaremiz.”

“Eğer yakın tarihte kurultaya gidilmezse, yeni bir parti kurmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Özel, şöyle konuştu: “Bizim partimizde bir an önce seçimin yapılmasını normalde bizimle birlikte hareket eden 115 milletvekilinin yanında Sayın Kılıçdaroğlu’na katkı sağlayan geçmişte veya onun görüşlerini paylaşan 10 arkadaşımız da ‘Bir an önce seçim’ dedi. 81 il başkanımız, örgütümüz, bütün üyelerimiz herkes ‘seçim’ diyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Bu kurultaya gitmenin yolu çok belli ve hızla bu kurultaya gidebiliriz.

Bizim 2 milyon üyemiz var. 2 milyon üyemize illerimizde, ilçelerimizde benim Cumhurbaşkanı adayını belirlerken yaptığım gibi sandığı koysun. 2 milyon üyemiz koşar gelir, bayram havasında oylarını kullanır.

BAHÇELİ’NİN ÇİZDİĞİ ROTA: TESLİM OL

MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP’deki “mutlak butlan” tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli, mahkeme kararı doğrultusunda Kılıçdaroğlu’nun “CHP Genel Başkanı” olduğunu savunurken, partide “arınma ve durulma” süreci başlatılması gerektiğini söyledi. CHP’de yaşanan krizin yalnızca parti içi mesele olmadığını öne süren Bahçeli, sürecin “Türk demokrasisi ve siyasal istikrar” açısından da önem taşıdığını belirterek Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’e “uzlaşı” çağrısı yaptı. Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulundu. Yargı kararına göre Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğunu söyleyen Bahçeli, CHP’de bir ‘arınma ve durulma’ sürecinin başlatılmasını, mevcut üyelerin yenilenmesini, yenilenmiş üye yapısıyla kongreye gidilmesini önerdi. Bahçeli kongre için ise CHP’nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül’ü tarihini söyledi. Bahçeli, "Türkiye’de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesinin sadece CHP’de değil; Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Vahap Seçer’den Özel’e tam destek

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Bu partinin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’dir" dedi. Seçer mutlak butlan kararının ardından hızlı hareket etmemek gerektiğini, siyaseti dikkatli bir şekilde analiz edip yol haritası oluşturmanın daha iyi olacağını ifade etti. Hedefin sadece CHP olmadığını vurgulayan Seçer, "Ya üzerimize oynanan oyunların farkında olmayacağız, gaflet ve delalet içerisinde olacağız, partimizin parçalanmasını izleyeceğiz ya da bize yakışan, atalarımızdan aldığımız deneyimle CHP’yi diri ve iri tutacağız, bu saldırıları bertaraf edeceğiz" diye konuştu. Seçer, CHP’ye yönelik saldırıların hukuki bir zeminde görülemeyeceğinin altını çizdi.