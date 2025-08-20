Tek ‘davaları’ rejimi korumak

Taban desteği azalan AKP ve MHP iktidarı ömrünü uzatmanın hatta yeni bir rejim kurmanın yollarını ararken tüm kozlarını masaya sürdü. Bir yanda yargı sopası ile muhalefet belediyelerine yönelik ardı arkası kesilmeyen operasyonlara devam edilirken diğer yanda çözüm tartışmaları ile siyaseti konsolide etmeye çalışan rejimin tüm kirli ilişkiler ağı da ortalığa saçıldı.

AKP ve MHP iktidarın yarattığı düzen yargıdan bürokrasiye dek her alanda çürüdü. Kimin elinin kimin cebinde olduğunun belli olmadığı, suç örgütü elebaşılarından rüşvetçi avukatlara, siyasetçilerden bürokratlara dek hemen herkesin rant ve çıkar kavgasına girdiği, birbiriyle fotoğraflarının ortaya çıktığı sistem ifşa oldu.

Tüm bu hengame içinde iktidarın tek gayesi ise kurduğu siyasi ortaklık başta olmak üzere sistemden nemalanan tüm kesimlerin adeta kader birliği ettiği tel tel dökülen mevcut rejimi korumak. Aralarında kavga görüntüsü olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli ise adeta bir siyam ikizi gibi birbirine muhtaç halde.

Son birkaç günde ortaya çıkan skandallara bakarak bile kurulan kirli ittifakın boyutunu anlamak mümkün.

BAHÇELİ’DEN DESTEK

Suç dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı’yla birlikte MHP Lideri Bahçeli’ye yaptığı ziyaretle bilinen Yılmaz, önceki gün 10 kişiyle birlikte suç örgütü soruşturmasında tutuklandı. 17 Ağustos’ta Sabah gazetesi ‘İtirafçı (Aziz İhsan) Aktaş’ı öldürün emri’ başlıklı manşetle çıktı, haberde “Fatih Keleş’in avukatı aracılığıyla suç örgütü ile irtibata geçerek Aktaş için ‘öldürün’ talimatı verdiği öğrenildi” iddiası ortaya atıldı. Haberde “Talimat avukat Cem Duman aracılığıyla suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz’a iletildi” denildi. X’ten açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Yılmaz’ın ismini basından öğrendiğini ve tanımadığını belirterek, “Sabah gazetesinde çıkan ‘İBB çetesinin kiralık katil planı’ başlıklı fantastik iddialarla dolu haber, bu sistematik karalama ve kumpas sürecinin son halkasıdır” dedi.

Avukat Cem Duman’ın Hürriyet yazarı Hakan ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Aziz İhsan Aktaş’a ‘suikast hazırlığı’ iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıkan Bahçeli dün şu ifadeleri kullandı: ‘‘Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz. Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır. Kaldı ki MHP’ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir. Ezcümle ve tekraren Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır.’’

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Önceki gece İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz ve altın varaklı odasında yaptığı paylaşımla gündem olan avukat Cem Duman da yer aldı. Cem Duman’ın yandaş yazar Ahmet Hakan ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

İBB BORSASI

Eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci’nin İBB dosyasından tutuklu Murat Kapki’den tahliyesine karşılık 2 milyon dolar istediğinin ortaya çıkmasıyla açığa çıktı. CHP Lideri Özgür Özel’in İBB Borsası olarak tanımladığı skandalın ardından Avukat Birinci kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilirken, Birinci ise partisinden istifa etti. Tartışmalarda Hürriyet yazarı Nedim Şener’in de adının geçmesi üzerine ikili arasında sosyal medyada küfürleşme yaşandı. Şener, Birinci’ye yönelik küfür içeren paylaşımlar yaparken, Birinci de “Ulan g.t! Sen beni korkuttuğun badem bıyıklı FETÖ’cü mü sandın?” ifadelerini kullandı.

KELEŞ’İN AÇIKLAMALARI

İBB Borsası’nın bu iddiayla da sınırlı olmadığı ortaya çıktı. İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Murat Kapki’ye yapıldığı gibi kendisine de defalarca “etkin pişmanlık” teklifinde bulunulduğunu açıkladı. Kendisinden ‘‘yüklü bir miktar ödeme’’ istendiğini belirten Keleş, bu ödemeyi yapması halinde ‘‘kendisini olmasa bile oğlunun, yeğeninin ve abisinin cezaevinden çıkabileceğinin’’ ifade edildiğini bildirdi.

BURSA BORSASI

Gazeteci İsmail Saymaz’ın İBB Borsasının bir başka örneğinin Bursa’da yaşandığını iddia etti. Saymaz, CHP’li bir ilçe belediyesine yönelik soruşturmada telefonu dinlenen isme Halil T. adlı bir kişinin ‘‘100 bin dolar verirsen seni dosyadan çıkarırız’’ teklifinde bulunduğu, mağdurun Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şikayetçi olduğunu yazdı. Savcılığın, Halil T.’nin sulh ceza hakimliğindeki yazı işleri müdürüyle işbirliği içerisinde olduğunu tespit ettiği bunun üzerine iki kişinin tutuklandığı belirtildi.

Aziz İhsan Aktaş’a suikast düzenleneceği iddiasıyla yapılan çete operasyonunda Semra Ilık adlı avukat da tutuklandı. Halk TV’den Bahadır Özgür, Semra Ilık’ın profilini kaleme aldı. Ilık’ın savunma sanayinden helikopter taksiye kadar farklı sektörlerde hizmet veren şirketleri bulunuyor. AKP’lilerle de yakın temas içinde bulunan Ilık’ın yandaş yazar Cem Küçük’le fotoğrafı ortaya çıktı.