Tek derdi yurtdışına gitmek!

Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe daha verdi.

Kınık Demir avukatları Mustafa Tırtır ve Yıldız Topaç aracılığıyla 10 Şubat’ta mahkemeye sunduğu dilekçesinde yine yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Dilekçede, “Hiçbir kusuru olmayan müvekkilimiz hakkında uzun süredir yurt dışına çıkmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır” denildi.

Dilekçede, Kınık Demir’in ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki için de yine dikkati çeken ifadelere yer verildi. Kaza anında Batın Barlasçeki’nin “kontrolsüzce yere düştüğü ya da kendini yere bıraktığı” iddia edildi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz 2024’te meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.

Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kısa süre önce de Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi.

İddianamede, Fatma Zehra Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kınık Demir hakkında bilirkişi raporu da hazırlanmıştı. Raporda, Fatıma Zehra Kınık Demir’in yüzde 100 kusurlu olduğu ifade edilmişti.