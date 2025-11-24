Tek doz HPV aşısı bile karşılanamaz

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 bütçesi toplam 1,47 trilyon TL olarak açıklandı, ancak koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan pay yüzde 27’lerde kaldı. Bütçenin yüzde 72’si geçen yıllarda olduğu gibi yine tedavi edici hizmetlere yönlendirildi. Aile hekimleri ve meslek örgütleri, koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan payı ‘komik’ olarak değerlendirdi ve ‘‘Bunun adı sağlıksızlıktır. Koruyucu sağlık hizmetleri ihmal edilirken, bütçe tedavi edici hizmetler ve sermaye çıkarları için kullanılıyor’’ değerlendirmelerini yaptı.

PİYASALAŞMADAN YANA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Sibel Uyan, BirGün’e yaptığı değerlendirmede koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçenin son derece yetersiz olduğunu, ayrılan payla HPV aşısının tek dozunun bile karşılanamadığını söyledi. Birinci basamağın temel görevinin koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayan Uyan, kanser taramaları ve aşılama gibi erken müdahalelerin toplum sağlığı için hayati önem taşıdığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın tercihlerinin uzun süredir kamusal sağlık yerine özelleştirme ve piyasalaşmadan yana olduğunu ifade eden Uyan, şehir hastanelerine aktarılan büyük kaynakların aslında birinci basamak hizmetleri güçlendirmek yerine sermayeye aktarıldığını dile getirdi. Artan yoksulluk, beslenme sorunları ve ekonomik yetersizlik nedeniyle toplumun hastalıklardan korunamadığını vurgulayan Uyan, özel hastanelerin yükselişi ve sağlık hizmetlerinin ticarileşmesinin halk sağlığını daha da kötüleştirdiğinin altını çizdi. Bakanlığın sağlık göstergeleri yerine muayene ve MR sayılarıyla övündüğünü, oysa gerçek göstergelerin anne-bebek ölümleri ve aşılama oranları olduğunu anımsatan Uyan, ‘‘Bütçe, halkın sağlığını değil özel sektörün çıkarlarını gözetiyor. Bu politika sağlıksızlık üretiyor; toplum yoksulluğa ve hastalığa itiliyor” dedi. Uyan, özetle şöyle devam etti:

‘‘Şehir hastanelerinin bir yatağı ile 4 tane aile sağlığı merkezi yapılır. Ama bakanlık bu iktidarın bir parçası, bir uzantısı olarak her şeyini sermayeden, özelleşmeden ve kendi yandaşlarının cebini doldurmaktan yana kullanmıştır. Halkın sağlığını hiçe saymıştır. Asgari ücret ortada. Beslenmesi yetersiz olan bir toplum hastalıklardan korunamaz. Bu politikanın adı sağlıksızlıktır. Koruyucu sağlık hizmeti dediğiniz bulaşıcı ve kronik hastalıklardan korunma, kanser taramaları gibi durumlarda verilen hizmettir. Fakat buraya verecek paranın on katını özel hastaneler üzerinden kendi yandaşlarına peşkeş çekiyor. Baktığınız zaman aciller tıka basa dolu. Çünkü sağlıksızlık ortamı var. Avrupa’da çekilmeyen kadar bu ülkede MR çekiliyor. Toplumun sağlığını değerlendiren rakamlarımız anne ve bebek ölüm hızı, aşılama yüzdesi gibi durumlardır. Ama bakıyorsunuz bakanlık muayene ve çekilen MR sayılarından, acil başvurularından bahsediyor. Bir ülkede bakan acil giriş sayısıyla övünemez."

Sibel Uyan

KOMİK SEVİYELER

Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan kaynağın komik seviyede kaldığına işaret eden Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi ise bu bütçeden personel maaşları çıkarıldığında, Türkiye’de yaşayan kişi başına doğrudan koruyucu sağlık hizmetleri programına sadece 2 bin 476 TL ayrıldığını söyledi. Mehlepçi bu rakamla rahim ağzı kanserinden koruyan HPV aşısının tek bir dozunun bile karşılanamadığını ifade eden Mehlepçi “Aralık ayında temin edileceği açıklanan HPV aşıları hâlâ sağlanamamıştır; mevcut bütçe ile sağlanması da pek mümkün görünmemektedir” diye konuştu. 2026’da sağlık çalışanlarına yapılacak zammın da yüzde 11 seviyesine gerilediğini söyleyen Mehlepçi, aile hekimliği sisteminin sürdürülemez bir noktaya geldiğini söyledi. Yıllık enflasyonun yüzde 80, bütçenin de TL bazında yüzde 76 arttığı ortamda sağlık çalışanlarına reva görülen zammın komedi kaydeden Mehlepçi, Aile Hekimliği bu durumun özellikle aile hekimliği çalışanları üzerinde hem mali hem de idari açıdan giderek ağırlaşan bir yük oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

∗∗∗

ALTYAPI UNUTULDU

Deprem bölgesindeki yatırımlara dikkat çeken Mehlepçi, bölgede sağlık altyapısının güçlendirilmediğini söyledi. Dr. Mehlepçi “En az 10 milyon kişinin yaşadığı bu alanlara bugüne kadar sadece 2 ASM yapıldı” diye konuştu.

Ahmet Mehlepçi

∗∗∗

6 MİLYON ASGARİ ÜCRETE DENK

Sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya da Sağlık Bakanlığı bütçesini eleştirdi. Yalçınkaya, şehir hastanelerine yapılacak ödemelerde 2026’da yüzde 30’luk artış gerçekleşeceğini belirterek ‘‘Bu bütçe ile orta büyüklükte 41 kamu hastanesi açmak mümkün. Şehir hastanesi bütçesi 6 milyon asgari ücrete denk geliyor" dedi. Şehir hastanelerine günlük 373 milyon 10 bin 25 TL ödeme yapılacağını anımsatan Yalçınkaya ‘‘400 yataklı Iğdır Devlet Hastanesi İhalesi bu yıl yapıldı. Sözleşme tutarı 3,3 milyar TL. Şehir hastanesi bütçesi ile 41 hastane açmak mümkün" değerlendirmesini yaptı.

Kubilay Yalçınkaya

∗∗∗

ÖZELLER ARTTI, AŞILAMA DÜŞTÜ

• Sağlık İstatistik Yıllığı 2024 Bülteni’ne 2024’te hekime başvuru 1 milyar 47 milyon 877 bin 901 oldu.

• Bu müracaatın %43,3’ü birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara, %56,7’si ise ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapıldı.

• Bir yılda bir kişinin hekime başvuru oranı 12,2 oldu.

• Çocukluk çağı aşılarında düşüşler yaşandı. 2023’te difteri, boğmaca ve tetanos A olarak bilinen DaBT aşıları %98,8 iken bu oranlar geçen yıl %96’ya indi.

• Ülke genelindeki 1555 hastanenin 572’si özel, 915’i bakanlığa ait, 68’i de üniversite hastanesi oldu.

• Anne ölüm oranı 100 bin canlı doğumda 11,5 iken bebek ölüm hızı ise binde 9,0 olarak açıklandı.