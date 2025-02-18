Tek eksik kuran kursu mu?

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinin ardından binaları acilen boşaltılan İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi’nde Kuran kursu açılması için resmi talimat verildi. 20 farklı anabilim dalına kurs açılışı bildirilerek duyurulması istendi.

Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek imzalı 11 Şubat 2025 tarihli resmi yazıda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün Kuran kursu izni için 7 Şubat 2025 tarihinde talimat gönderildiği belirtildi. Bu doğrultuda, Cerrahi Tıp Bilimleri, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Algoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum gibi pek çok bölümde kursun duyurulması talep edildi.

Çapa Tıp Fakültesi’nde 2 bin 54 öğrenci eğitim görürken, kursların kimler tarafından verileceği ve yalnızca öğrencilere mi yönelik olacağı henüz netlik kazanmadı.

DEPREMDE BOŞALTILMIŞTI

Maraş merkezli depremlerin ardından Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi binaları depreme dayanıksız olduğu için apar topar tahliye edilmişti. Hasta bakacak, eğitim verecek yer bulmakta sıkıntı yaşayan fakültede, Kuran dersleri verilecek olması tartışmalara yol açtı. Kararın ardından öğrenciler ve yurttaşlar depreme güvensiz olduğu nedeniyle boşaltılan binaları bulunan Çapa’da "Tek eksik kuran kursu mu" diye sordu.