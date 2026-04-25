Tek firmaya milyonluk ihale: Boğaziçi'nde ÖGB’ye müdahale eğitimi

Öğrenci protestolarına yönelik müdahalelerin tartışıldığı Boğaziçi Üniversitesi’nde özel güvenlik görevlilerine “mesleki müdahale teknikleri” eğitimi için 2 milyon 389 bin 800 TL’lik ihale yapıldı.

Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ve tek firmanın katıldığı ihale, maliyeti ve yöntemi nedeniyle eleştiri konusu oldu.

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetçi'nin haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi’nde son yıllarda öğrencilerin protestolarına yönelik sert güvenlik müdahaleleri tartışılırken üniversite yönetiminin özel güvenlik görevlilerine yönelik yeni bir eğitim ihalesi yaptığı ortaya çıktı.

“Koruma ve güvenlik görevlisi personelinin mesleki müdahale teknik ve taktikleri eğitimi” başlıklı hizmet alımı kapsamında 80 personele eğitim verilmesi planlandı. İhalenin bedeli 2 milyon 389 bin 800 TL olarak kayıtlara geçti.

''İHALEDE CİDDİ SORU İŞARETLERİ VAR''

İhale kayıtlarına göre söz konusu hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/f maddesi kapsamında pazarlık usulüyle yapıldı. Sürecin 2 milyon 389 bin 800 TL bedelle sonuçlandığı, ihaleye yalnızca tek firmanın katıldığı öğrenildi. Böylece verilen teklif aynı zamanda hem en düşük hem de en yüksek teklif oldu. 80 personeli kapsayan eğitim dikkate alındığında kişi başına düşen maliyetin yaklaşık 29 bin 872 TL olduğu hesaplandı. Kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik ve ölçülülük ilkeleri bakımından rakamın tartışma yarattığı belirtildi.

Eğitim-Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi Örgütlenme Sekreteri Şenol Solum, yaptığı değerlendirmede, “Boğaziçi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bu ihale hem mali boyutu hem de ihale sürecinin niteliği açısından ciddi soru işaretleri barındırmaktadır” dedi.

İhaleye yalnızca tek firmanın katılmasına dikkat çeken Solum, “Bu durum rekabetin oluşmadığını ve fiyatın piyasa koşullarında belirlenmediğini açıkça göstermektedir” ifadelerini kullandı. İhalenin 21/f maddesi kapsamında yapılmasını da eleştiren Solum, “Bu yöntemin kullanılabilmesi için ani, öngörülemeyen ve acil bir ihtiyaç bulunması gerekir. Oysa söz konusu eğitim planlanabilir ve periyodik bir hizmettir. Bu nedenle bu yöntemin neden tercih edildiği kamuoyuna açık biçimde açıklanmalıdır” diye konuştu.

''DAHA ACİL SORUNLAR VAR''

İhaleyi kazanan firmanın geçen yıl da benzer bir eğitim verdiğini belirten Solum, “Bu durum rekabetin neden oluşmadığı ve alternatif firmaların neden sürece dahil edilmediği sorularını gündeme getirmektedir” dedi.

Üniversitede idari ve teknik personelin daha acil sorunları bulunduğunu vurgulayan Solum, son yıllarda iş yükünün arttığını, sağlık sorunlarının görmezden gelindiğini, kampüs alanlarının şantiye sahasına dönüştüğünü söyledi. Solum, güvenlik ve destek personelinin kullandığı bazı ekipmanların da iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olmadığını kaydetti.