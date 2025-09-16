Tek gerçek halkın yakıcı gündemi

CHP MYK, Ankara 42’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 38’inci Olağan Kurultay’a yönelik dava devam ederken toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK, kararı toplantı devam ederken öğrendi. CHP kurmayları, “Eksik ama olumlu” olarak değerlendirdikleri kararı, MYK toplantısında masaya yatırdı.

CHP MYK’da kurultaya yönelik yargı kararı değerlendirildi. Erteleme kararını olumlu olarak değerlendiren CHP kurmayları, “Kurultay davası, partinin üzerinde tehdit gibi sallandırılmaya devam edilecek” görüşünü dile getirdi.

İL KONGRELERİ TAMAMLANACAK

Saat 10.00’da başlayan MYK, saat 14.00’te sona erdi. Kurultay davasının ana gündem maddesini oluşturduğu dört saatlik MYK’da, “Yola devam” vurguları yapıldı. Olağan kurultay sürecinin işlediğinin altını çizen CHP kurmaylar, il kongrelerinin 24 Ekim olarak belirlenen kurultay davası tarihinden önce tamamlanacağını kaydetti.

İl kongrelerinde yeni delegasyonun oluşacağının altını çizen CHP’liler, olağan kurultayın önünde hiçbir engel kalmayacağını ve “CHP’ye kayyum” tartışmalarının son bulacağını savundu. CHP’nin, 21 Eylül’de düzenlenmesi planlanan olağanüstü kurultayı da “Garanti” olarak görerek gerçekleştireceği belirtildi.

SOKAĞIN GÜNDEMİ BELİRLEYİCİ OLACAK

CHP öte yandan, “Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi” olarak değerlendirilen ekonomiyi de daha fazla gündeme getirme kararı aldı. Bu kapsamda yurttaşın temel sorunlarının her hafta gerçekleştirilecek mitinglerde daha ön plana alınacağı bildirildi.

CHP MYK’da, Türkiye’nin gündemi ve partinin yeni dönem politikası da konuşuldu. CHP’liler, davanın CHP’nin ilk gündem maddesi olmadığının altını çizerek, “Türkiye’nin gerçek gündemi ekonomi” yorumunu kayda geçirdi. Siyasi parti fark etmeksizin, seçmenin gündeminde kurultay davası olmadığını vurgulayan CHP kurmayları, “Hakimler vicdanlı karar verdiği sürece endişe edeceğimiz bir şey yok. Biz yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kararı, “Beklenilen ve olması gereken buydu” şeklinde karşıladığı dile getirildi.

ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇENLER OLDU

Karara yönelik bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan bir CHP kurmayı ise şu ifadeleri kullandı: “Erteleme olumlu ama mahkemede hakimden talepler, hakimin taleplere verdiği yanıtlar daha önemli. Tedbir meselesi ortadan kalktı. Hakim o talebi, ‘Zaten ben bunun reddini verdim’ diyerek gündeme almadığını söylüyor. Demek ki dava bitene kadar bu talep olumlu karşılanmayacak. Şikayetçilerden birinin şikayetinden vazgeçmesi de olumlu bir şey. İstanbul’daki gibi bir hakim olsa, davayı daha çabuk sonuçlandırıldı. Bu anlamda, her ne kadar bu davanın kendisi siyasi olsa da Ankara’da alınan kararı olumlu karşılıyoruz.”

∗∗∗

İLK TEPKİ OLAĞAN KURULTAY

CHP’nin kurultay davasından erteleme kararı çıkması, genel merkezde olumlu karşılandı. Karar sonrasında değerlendirmelerde bulunan CHP’liler, olağan kongre sürecine işaret etti.

Yapılan değerlendirmelerde 24 Ekim’e kadar partinin İl kongrelerinin tamamlanacağını vurguladı.

Gerçekleşecek İl kongrelerinde yeni delegelerin seçilmesinin ardından olağan kurultayı yapılacağını ifade eden CHP’liler, “Tartışmalar böylece son bulur” değerlendirmesinde bulundu.

YAKIN TAKİP

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline yönelik dava, CHP Genel Merkezi’nde dikkatle takip edildi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren çok sayıda partili, CHP Genel Merkezi’ne geldi. CHP Genel Merkezi, kritik dava devam ederken çok sayıda yurttaşı da ağırladı. Davanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleyen yurttaşlar, CHP Genel Merkezi’nde yerini aldı. Dava saatinde CHP Genel Merkezi’ne gelen bazı milletvekilleri ve il başkanları, yurttaşlarla konuştu. 14 Eylül’de Ankara Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilen miting için şehir dışından gelen bazı CHP’lilerin, kurultay davasını takip için valizleriyle genel merkeze gelmesi dikkati çekti.

“TARTIŞMA KAPANACAK”

CHP kurmayları, “Erteleye erteleye her günümüzü rezil etmeyi deneyecekler” yorumlarında bulundu.

Kurultay davası sonrasında konuşan CHP il başkanları ise davanın anlamını yitirdiğini vurguları. Başkanlar, şu ifadeleri kullandı: “Olağan kurultay süreci zaten işliyor. 24 Ekim öncesi il kongrelerimizi tamamlarız. Yeni kurultay delegelerinin hepsi seçilmiş olur. Böylece açılan davanın bir anlamı kalmaz. Biz de olağan kurultayımızı yaparak bu tartışmayı kapatırız. Bu karar, 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayı da etkilemeyecek. 21 Eylül’deki olağanüstü kurultay da bir garantimiz olacak. Hem o kurultayı yapacağız hem olağan kurultayı yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz.”