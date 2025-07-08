Tek günde 33 bin dosya icra dairelerinde: Borç batağı her kesimi yutuyor

Ekonomi Servisi

Borçluluğu bir geçinme yöntemi olarak benimsemek zorunda bırakılan yurttaşların sayısı artıyor. Borç batağı derinleşmeye devam ederken ödeyememe krizi de kendini hissettiriyor. Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yükselirken yılın ilk 6 ayında icra dairelerine neredeyse 5 milyon yeni icra iflas dosyası geldi.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre bu yılın mayıs ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 162 bin 617 oldu. Bireysel kredi borcunu ödeyemeyerek takibe alınan sayısı da 171 bin 123 olarak açıklandı. Yılın ilk 5 ayında bu borçları ödeyemeyen kişi sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 1 milyon 38 bin 700 kişiye ulaştı.

Verilere göre tasfiye olunacak alacaklar mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 177 artış ile 199 milyar TL oldu.

ÇİFTÇİLER VE KOBİ’LER DE DARDA

Krizi KOBİ’ler de derinden hissetti. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) bankacılık sektörüne olan kredi borçlarının mayıs ayında 4 trilyon 852 milyar lira olarak gerçekleşti. Zamanında ödenemediği için icra takibine alınan KOBİ borçları 1,2 milyar lira artarak 117,1 milyar liraya çıktı.

Tarım sektöründeki tablo da benzer gerçekleşti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin bankalara olan borcunun mayısta 21,7 milyar lira daha artarak 1 trilyon 30 milyar liraya ulaştığını, bu borcun 6,9 milyar liralık kısmının ise zamanında ödenemediği için icra takibine alındığını belirtti. Tarım sektörüne verilen kredilerin 812,9 milyar lirası kamu, 217,3 milyar lirası özel bankalar kaynaklı gerçekleşti. Gürer, konuya ilişkin açıklamasında, “Çiftçi zaten üretim yapamaz durumda. Maliyet yüksek, alım fiyatı düşük. Borçlanarak üretim yapan çiftçi, hasat döneminde ürününü yok pahasına satmak zorunda kalıyor. Bu da borçlarını ödeyememesine neden oluyor, bir de zirai don ve de kuraklık sonrası oluşan durumda çiftçi ödemede güç durumda” diye konuştu.

24 MİLYON DOSYA DAİRELERDE BEKLİYOR

Öte yandan ödenemeyen borçlar icra ve iflas dosyalarını kabarttı. UYAP İstatistikleri’ne göre 1 Ocak-30 Haziran döneminde toplam 4 milyon 955 bin 210 adet icra ve iflas dosyası dairelere geldi. 6 ayda derdest halde bulunan, yani halihazırda kapanmamış ve görülmekte olan dosyaların sayısı tam 23 milyon 858 bin 558 oldu. Bu tarihler aralığında işlemleri tamamlanarak dairelerden çıkan dosyaların adedi de 3 milyon 352 bin 739’da kaldı.

Dün 7 Temmuz’da, yalnızca bir günde 33 bin 289 yeni dosya dairelere geldi. Dün dairelere gelen dosyalar, derdest dosya sayısını 23 milyon 951 bin 752’ye çıkarmış oldu.

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MİLYONLARCA YENİ İCRA

• Yılın ilk 6 ayında icra dairelerine toplam 4 milyon 955 bin 210 yeni icra ve iflas dosyası geldi.

• Yılın ilk 5 ayında bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe alınan kişi sayısı 1 milyon 38 bin 700’e ulaştı.

• KOBİ’lerin zamanında ödeyemediği ve icra takibine düşen borçları mayıs ayında 117,1 milyar liraya yükseldi.