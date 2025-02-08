Tek hane en erken iki yılın sonunda

2024 yılında düşük tutulan enflasyon beklentilerine dayanarak baskılanan ücret ve maaş zamlarının ardından yılın ilk enflasyon raporunda tahminler yukarı çekildi. TCMB, 2022’den sonra ilk kez yılın ilk enflasyon raporunda tahmin değiştirdi. Merkez, 2025’in ilk raporunda yılsonu tahminini 3 puan artışla yüzde 21’den yüzde 24'e yükseltti. 2026 için yüzde 12 tahmini değişmezken 2027'ye ilişkin açıklanan ilk enflasyon beklentisi yüzde 8 oldu.

Raporda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2025 sonunda orta noktası yüzde 24 olmak üzere, yüzde 19-29 aralığında, 2026 yılı sonunda orta noktası yüzde 12 olmak üzere yüzde 6-18 aralığında gerçekleşeceği tahmin edildi. Tek haneli enflasyonun ise ancak 2027 yılı sonunda yüzde 8 seviyesinde olacağı belirtildi. 2024 yılının ilk raporunda, "Tek hane 2026’da’’ denilmişti. Böylece bu yılın ilk enflasyon tahmininde tek haneli enflasyon bir yıl daha ertelendi.

Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminindeki 3 puanlık artışta TÜFE sepeti ve ağırlık yapısında yapılan güncellemelerin 0,8 puan, gıda fiyatlarına ilişkin beklentilerin 0,5 puan etkili olduğu belirtildi. Ayrıca, Ocak ayında yapılan zamlar ve fiyat düzenlemelerinin enflasyon tahminini 1,7 puan artırdığı ifade edildi. Böylece, bu üç faktörün etkisiyle enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edildiği açıklandı. TCMB Başkanı Karahan, “Güncellemede para politikasının görece etki alanı dışında kalan unsurlar belirleyici oldu” dedi.

Önceki raporda yüzde 22,5 olan gıda enflasyonu tahmini de güncellenerek yüzde 24,5’e çekildi.

SAĞLIKTA ARTIŞ ETKİLİ OLDU

Yönetilen yönlendirilen fiyatlar içerinde yer alan sağlık muayene katılım paylarındaki artışın Ocak enflasyonuna etkisinin 0,6 puan olduğu belirtildi. 2017 yılından bu yana ilk defa yapılan artışın Şubat ayı enflasyonuna sarkan etkileri de olacağı da ifade edildi. Karahan, söz konusu artış için “Kasım ayında sağlık muayene katkı payı güncellemesini hesaba katmamıştık” dedi.

Karahan, soruları yanıtlarken faiz indirimine ilişkin dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

‘OTOPİLOTTA DEĞİLİZ’

Merkez’in faiz indirimine devam edip etmeyeceği sorusuna Karahan şu yanıtı verdi: "Talep koşulları ve beklentiler dikkate alındığında indirim için uygun alan olduğunu değerlendirdik ve bunun için de epey bekledik. Aralık ayında belli bir alan oluştuğunu görünce indirimlere başladık ama faiz indirimlerinin miktarı veya sayısı enflasyon görünümündeki gidişata bağlı olacak. Otopilotta değiliz, enflasyon görünümünde bozulma olması durumunda her türlü seçeneği değerlendiririz."

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da "yapışkanlık" endişesine ilişkin olarak "Enflasyonun hangi seviyede takılı kalacağını bilmiyoruz. Seçilen patikaya tek ya da mutlak doğru diye bakmak ne seçen açısından, ne de alternatifi öneren açısından doğru. Hedeflerde sapma olduğunda gerekli hamleyi yapma imkân ve kapasitemiz var mı bunu sorgulamamız daha önemli" dedi.