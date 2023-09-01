Tek hedef final

9 maçlık 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda 7’de 7 yapan ‘Filenin Sultanları’ bugün final bileti almak için İtalya karşısına çıkıyor. Karşılaşma saat 18.00’de.

Spor Servisi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün İtalya ile karşılaşacak. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Paleis 12 Salonu’nda oynanacak maç (TSİ) 18.00’de başlayacak.

Organizasyonun diğer yarı final mücadelesinde ise Sırbistan ile Hollanda, (TSİ) 21.30’da karşı karşıya gelecek.

Almanya’da oynadığı C Grubu maçlarının 5’ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", bu turda ise ev sahibi Belçika’yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya’yı da set vermeden mağlup eden ve 7’de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8’inci maçında yarı finalde İtalya’ya rakip oldu.

Organizasyonda bugün oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarına Brüksel ev sahipliği yapıyor.

RAKİP İTALYA SET VERMEDİ

Sonuncusu 2021’de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16’da İspanya’yı, çeyrek finalde ise Fransa’yı 3-0’la geçti.

Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi’nde iki kez karşılaştığı İtalya’yı iki maçta da set vermeden 3-0’lık skorlarla mağlup etti.

FİLENİN EFELERİ ROMANYA KARŞISINDA

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ilk maçında Fransa’ya 3-0 mağlup olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün ikinci maçında Romanya ile karşılaşacak.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.

Türkiye 2 Eylül'de Yunanistan, 4 Eylül'de Portekiz ile karşı karşıya gelecek.