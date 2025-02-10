Tek istediğimiz adaletin gelmesi

Şüpheli kadın ölümlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Sadece 2025’in ocak ayında 33 kadın öldürüldü. 32 kadının ölümü ise kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Şüpheli şekilde ölen “intihar etti” denilen kadınlardan biri de 2 Şubat 2024’te Urfa’nın Siverek ilçesinde hayatını kaybeden 28 yaşındaki Pınar Bulunmaz. Olayın ardından evli olduğu Rıdvan Bulunmaz hakkında “eşi kasten öldürmek” suçundan başlayan soruşturma 1 yıl sonunda tamamlandı ancak Bulunmaz tutuksuz yargılanıyor. İlk duruşması 12 Şubat Çarşamba günü görülecek dava öncesi konuşan Bulumaz’ın ailesi ‘‘Pınar intihar etmedi. Bizler adalet yerini bulsun, gerçekler ortaya çıksın istiyoruz’’ dedi.

ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ

Pınar Bulunmaz, Siverek'te evli olduğu erkek Rıdvan Bulunmaz ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucu yaşamını yitirdi. Bulunmaz hakkında ‘‘eşe karşı kasten öldürme’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı ve Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Fakat Rıdvan Bulunmaz tutuksuz yargılanıyor.

Pınar Bulunmaz‘ın ağabeyi Erdal Sevim, BirGün’e yaptığı açıklamada “Rıdvan Bulunmaz en başta tutuklansa da 3 ay sonra ev hapsiyle serbest bırakıldı. Pınar öldürüldü, biz en azından adalet yerini bulsun istedik” diye konuştu. "Pınar arabada vurulduktan sonra hızlıca hastaneye götürülseydi hayatta olabilirdi’’ diyen ağabey Sevim, “Rıdvan Bulunmaz, Pınar’ı hastaneye götürmek yerine eve gidip üstünü değiştirmiş. Pınar’ı hastaneye Bulunmaz’ın ağabeyleri götürdü” dedi. Pınar’ın intihar edecek biri olmadığını vurgulayan Sevim, kardeşinin sağlıkçı olduğunu ve vurulmadan önce kendisine serum taktırdığını anlattı. Ağabey ‘‘İntihar etmek isteyen biri kendine neden serum takar?” diye sordu. 3 ay ortada olmayan, sonra birden ortaya çıkan bir tanık yüzünden Bulunmaz’ın tutuksuz yargılandığını kaydeden Sevim, “Telefon kayıtları, bu tanığın ifade vermeden kısa süre önce şüpheli ve ailesiyle 12 kez telefon görüşmesi yaptığını ortaya koydu” dedi.

Pınar Bulunmaz

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PINAR’IN ÖLÜMÜ ÇELİŞKİLERLE DOLU

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nın 11 Mart’ta hazırladığı raporda, Rıdvan Bulunmaz’ın sol el swapında atış artığı tespit edildi. Ağabey Erdal Sevim ise Pınar’ın ölümüne dair çelişkili detaylara şöyle dikkat çekiyor:

• Kurşun, Pınar’ın sağ göğsünden girip sol omzundan çıktı. Bu tür bir açı, intihar vakalarında olağan dışı kabul ediliyor.

• Silahın şarjöründeki mermi sayısında tutarsızlıklar var. Siverek Emniyeti’nden Diyarbakır’a gönderilirken farklı sayılar kaydedildi.

• Şüphelinin 2 mermisi kayıp, polis tarafından araştırılmadı.

• Rıdvan Bulunmaz, vurularak ağır yaralanan Pınar’ı hastaneye götürmek yerine eve gidip kıyafetini değiştirdi, ellerini yıkadı. Pınar hastaneye zamanında yetişmediği için hayatını kaybetti.

• Sağ elini kullanan kardeşimin, zanlının iki eliyle silahı kendisine tuttuğunu söylemesine rağmen sadece sol elinde swap artığına rastlanılıyor. Silahı kardeşimin kendine tuttuğunu söyleyen zanlının da sol elinde swap artığına rastlanılmasına rağmen iddianamede bu duruma yer verilmeyerek göz ardı ediliyor.

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32 KADIN ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Ocak ayı raporuna göre 33 kadın öldürülürken, 32 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Rapora göre, 33 kadından; 8’i boşanmayı istemek, barışmayı, evlenmeyi, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istediği için, 1’i yemek yapmadığı bahanesi ile öldürüldü. 20 kadının ise hangi nedenle öldürüldüğü tespit edilemedi.

33 kadının 8’i evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 6’sı akrabası, 3’ü tanıdığı, 3’ü oğlu, 3’ü kardeşi, 2’si eskiden evli olduğu erkek ve 1’i babası tarafından öldürüldü.

Öldürülen kadınların 23’ü evinde, 3’ü sokakta, 1’i ıssız bir yerde, 1’i hastanede ve 1’i parkta öldürüldü. 4 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi.